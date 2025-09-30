La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, confirmó la detención de Matías Agustín Ozorio, señalado como mano derecha de *Pequeño J* y presunto autor del triple femicidio ocurrido en Florencio Varela. El operativo se concretó en la ciudad de Lima, Perú, en un trabajo conjunto entre la Policía Nacional de Perú, Interpol y la Policía Federal Argentina.

Ozorio está acusado de haber participado en el asesinato de Lara Gutiérrez (15), Morena Verdi (20) y Brenda del Castillo (20). Con su captura, ya son ocho los detenidos en el marco de la causa que conmocionó al país.

Finalmente, Bullrich explicó que se está trabajando en el proceso de extradición para que Ozorio sea trasladado a la Argentina y quede a disposición de la Justicia. Además, el caso continúa bajo secreto de sumario tras las recientes declaraciones de otros imputados, entre ellos Lázaro Sotacuro y Florencia Ibáñez.