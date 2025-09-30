Judiciales > Octavo detenido
Triple Femicidio: Detuvieron a Matías Ozorio, mano derecha de Pequeño J, en Perú
POR REDACCIÓN
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, confirmó la detención de Matías Agustín Ozorio, señalado como mano derecha de *Pequeño J* y presunto autor del triple femicidio ocurrido en Florencio Varela. El operativo se concretó en la ciudad de Lima, Perú, en un trabajo conjunto entre la Policía Nacional de Perú, Interpol y la Policía Federal Argentina.
Ozorio está acusado de haber participado en el asesinato de Lara Gutiérrez (15), Morena Verdi (20) y Brenda del Castillo (20). Con su captura, ya son ocho los detenidos en el marco de la causa que conmocionó al país.
Finalmente, Bullrich explicó que se está trabajando en el proceso de extradición para que Ozorio sea trasladado a la Argentina y quede a disposición de la Justicia. Además, el caso continúa bajo secreto de sumario tras las recientes declaraciones de otros imputados, entre ellos Lázaro Sotacuro y Florencia Ibáñez.
Ponen en duda la investigación del caso en el que un perro murió y su dueño amenazó de muerte a menores
Luego de que un menor disparara con un rifle de aire comprimido para espantar a los perros que estaban atacando al suyo y uno de estos muriera, su dueño sacó una pistola y amenazó con matar a los menores y al can en venganza. El hecho inició una investigación en Santa Lucía. El padre de unas de las víctimas pone en duda el accionar de la Policía y de la Justicia.