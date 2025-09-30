La compañía Interredes lanzó una búsqueda laboral destinada a sumar nuevos integrantes a su equipo de asesores de terreno. La convocatoria está dirigida a personas con estudios secundarios completos, experiencia en ventas —especialmente en gestión directa en terreno— y disponibilidad part-time.

Uno de los requisitos centrales es tener más de 21 años y un fuerte compromiso con el logro de objetivos, según se detalla en la propuesta difundida por la empresa.

Publicidad

Entre los beneficios, Interredes ofrece un excelente clima laboral, sueldo base, capacitación a cargo de la empresa y la posibilidad de desarrollo profesional. La compañía busca perfiles dinámicos que estén dispuestos a trabajar en contacto directo con los clientes y generar resultados en campo.

Quienes estén interesados en postularse deberán enviar su currículum al correo electrónico rrhh@interredes.com.ar colocando en el asunto del mail: “Asesores de Terreno”.

Publicidad

Con esta convocatoria, Interredes apuesta a fortalecer su equipo comercial y ofrecer oportunidades de inserción laboral en un rubro en constante crecimiento.