Quiénes son Carmiña Masi y Nick Ícaro, nuevos ingresos de GH 2026

Carmiña Masi fue una de las primeras participantes en entrar a la casa de Gran Hermano: Generación Dorada, emitida por Telefe. La periodista paraguaya, quien reconoció su gusto por los escándalos, aclaró de inmediato que no tiene interés en colaborar con los quehaceres domésticos.

Al recordar sus inicios, señaló: “Arranqué mi carrera con una polémica muy fuerte en Paraguay: tuve un encontronazo con la gente que hasta ahora no se olvida de lo que dije en idioma guaraní”. Respecto a su actitud en el juego y la convivencia, fue tajante: “No me importa caerle bien o mal a la gente porque la gente no me paga el sueldo. No me gusta el desorden. Bien, limpiar no limpio. No te lavo una cuchara. Ustedes limpian, ustedes cocinan. Yo no hago nada, soy linda”.

Por su parte, Nicolás Ícaro, oriundo de Villa Domínico, Avellaneda, también se sumó a la competencia con la ambición de disfrutar la experiencia. El joven destacó su trayectoria artística y su estrecho vínculo con un reconocido creador de contenido: “Soy artista desde muy chico, desde los cuatro años que empecé en la música y actualmente soy cantante solista y youtuber. Ian Lucas es mi mejor amigo desde hace más de diez años, crecimos juntos y compartimos shows. Es como un hermano para mí”.

Sobre su formación musical, Nick detalló: “Empecé con la música a los 4 años. Desde muy chico toco la batería por mi papá, también la guitarra y un poco el piano, pero soy cantante de cumbia y reggaetón”. El nuevo integrante de la casa concluyó su presentación con entusiasmo: “Siento que todo pasa por algo, quiero vivir esta experiencia y tengo muchas ganas de estar ahí adentro”.