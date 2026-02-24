Imágenes impactantes comenzaron a circular en redes sociales y volvieron a poner el foco sobre el poder de fuego de los cárteles mexicanos. Se trata del interior de un vehículo conocido como “narcotanque” o “monstruo”, una camioneta civil modificada con blindaje artesanal extremo y presuntos puertos de disparo integrados en su estructura.

Según reportes difundidos en medios internacionales, estas unidades habrían sido utilizadas recientemente por el Cártel Jalisco Nueva Generación en una emboscada contra efectivos de la Guardia Nacional. El ataque se habría producido en medio de un fuerte operativo de seguridad y estaría vinculado a la caída de su líder, Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

Las imágenes muestran un interior completamente recubierto de placas de acero, con pequeñas aberturas laterales que funcionarían como puntos de disparo. El habitáculo aparece reducido y adaptado para soportar enfrentamientos armados, con refuerzos estructurales que transforman la camioneta en una especie de tanque artesanal. Desde el exterior, estos vehículos suelen presentar una estética intimidante, con carrocerías reforzadas y aspecto robusto.

Especialistas en seguridad señalan que este tipo de modificaciones buscan otorgar ventaja táctica en zonas rurales o caminos de difícil acceso, donde los grupos criminales suelen moverse con rapidez. Los llamados “monstruos” han sido detectados en distintos estados de México en los últimos años y representan uno de los símbolos más visibles de la escalada armamentística del crimen organizado.

La difusión de las imágenes volvió a generar preocupación por el nivel de sofisticación logística y operativa que alcanzan algunas organizaciones criminales en la región. Mientras tanto, las autoridades mantienen operativos activos en distintas zonas conflictivas, en un escenario marcado por la tensión y los enfrentamientos armados.