El chino mandarín llegará a las escuelas secundarias públicas

Con el inicio del ciclo lectivo previsto para este miércoles 25, cuando regresen a las aulas los niveles Inicial, Primaria, Especial, Jóvenes y Adultos junto con el primer año del Secundario, Mendoza pondrá en marcha una política educativa que amplía horizontes y proyecta una provincia abierta al mundo. No solo por el turismo y la vitivinicultura, sino también por la minería y el litio: el chino mandarín se incorpora a las escuelas secundarias y a una primaria pública, mientras que el inglés se expande desde los primeros años con una prueba piloto que el gobierno provincial aspira a universalizar.

Una apuesta al chino mandarín

La implementación del chino mandarín se realiza a través de un convenio con el Instituto Confucio de la Universidad de Congreso. Actualmente, 20 docentes se capacitan para el dictado de esta lengua en el nivel medio, con becas que les permitirán luego dar clases en las escuelas públicas. El ministro de Educación, Cultura e Infancias, Tadeo García Zalazar, explicó que el proyecto de enseñanza de idiomas en el secundario crece de manera progresiva, en función de la cantidad de profesores disponibles para hacerlo, lo que responde a una planificación sostenida.

A fines del año pasado, García Zalazar realizó una misión a China y participó en la Conferencia Mundial del Idioma Chino 2025 en Beijing. En esa ocasión se firmó un Memorando de Entendimiento por cinco años con el Centro de Cooperación Internacional para la Enseñanza de Lenguas de China y la Universidad Normal de Nanjing. Este acuerdo constituye la columna vertebral de la etapa 2 de la Expansión del Conocimiento Aplicado y permitirá la enseñanza de chino mandarín en escuelas primarias y secundarias de la provincia a través del Instituto Confucio, el envío de especialistas y profesores por parte de China a Mendoza, la elaboración conjunta de programas de estudio y la capacitación de docentes mendocinos para garantizar la calidad educativa.

Inglés para todos desde la primaria

Paralelamente, la provincia ya venía fortaleciendo la enseñanza del inglés mediante la plataforma digital Cumbre. Según detalló el ministro, se comenzó con una prueba piloto en el primer semestre del año pasado para los primeros a tercer grado, y la idea es que se amplíe de primero a quinto. "Abarcamos el 40% de los establecimientos y este año vamos al 100%", afirmó García Zalazar. El avance no se limita al nivel medio, ya que este año la implementación de la plataforma alcanzará de primero a sexto grado en primaria, consolidando un trayecto continuo de aprendizaje del inglés desde edades tempranas.

La incorporación del chino mandarín tiene también una mirada productiva. China ocupa un rol central en el desarrollo del litio en Argentina, como ocurre en Salta, un recurso clave para la fabricación de baterías y vehículos eléctricos. De esta manera, el dominio de esta lengua se proyecta como una herramienta estratégica para ampliar oportunidades académicas y laborales para los jóvenes mendocinos. Además del chino y el inglés, los estudiantes pueden acceder a portugués y alemán gracias a convenios con embajadas e instituciones oficiales, lo que amplía la oferta de lenguas extranjeras en el sistema público con educación gratuita y accesible.

Otro eje de la política educativa es la creación de un sistema de créditos para estudiantes que ya estudian idiomas de manera particular. La Dirección General de Escuelas certificará esos conocimientos, otorgándoles reconocimiento formal y mayor jerarquía dentro del recorrido educativo. De esta forma, se busca valorizar los aprendizajes adquiridos fuera del ámbito escolar y articularlos con la propuesta curricular.

Las primeras clases de chino mandarín en las secundarias públicas de Mendoza iniciaron el año pasado como talleres a contraturno en seis instituciones. Este año se suma la escuela primaria Perito Moreno, de Luján de Cuyo. Las clases fueron dictadas por profesores nativos que estudiaron español en la Universidad Normal de Nanjing. Al completar cada nivel, los alumnos reciben certificación oficial del gobierno de China. El chino mandarín se evalúa con un examen estandarizado de seis niveles, y la DGE busca que los interesados certifiquen el nivel 4, que les permitiría solicitar una beca de estudios en ese país.

Becas para acreditar saberes

La Dirección General de Escuelas, en conjunto con el Instituto Confucio de la Universidad de Congreso, anunció la apertura de inscripciones para los exámenes de certificación de idioma chino HSK niveles 3, 4, 5 y 6. Como parte de esta iniciativa, se ofrecen 50 becas con cobertura del 100% para el costo del examen, destinadas a personas de Mendoza que cuenten con la preparación necesaria para estos niveles avanzados. El HSK es el estándar de certificación de chino más reconocido a nivel mundial, y contar con este certificado no solo es un requisito esencial para acceder a becas de estudio y grado en China, sino también para desempeñarse como docente en las escuelas de la provincia.

La fecha del examen está prevista para el 11 de abril de 2026, con fecha límite de inscripción el 10 de marzo. Los interesados deben completar un formulario y la universidad se comunicará con ellos para informar sobre la asignación de los cupos limitados.

Con el ciclo lectivo en marcha, Mendoza no solo inaugura un nuevo año escolar, sino que concreta una política que democratiza el acceso a idiomas estratégicos y posiciona a sus estudiantes frente a un mundo cada vez más interconectado.