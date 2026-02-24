El actor Robert Carradine murió a los 71 años: su legado en el cine

Robert Carradine, miembro de una de las dinastías más destacadas de Hollywood, falleció a los 71 años tras quitarse la vida luego de una batalla de casi dos décadas contra el trastorno bipolar. Hijo menor de John Carradine y hermano de David, Keith y del creativo de Disney Christopher Carradine, Robert inició su camino profesional en 1972 en la película The Cowboys, junto a John Wayne. Fue su hermano David quien lo convenció de aceptar el papel asegurándole que “todo lo que podías ganar era mucho y no tenías nada que perder”.

A lo largo de su trayectoria, trabajó en filmes de renombre como El regreso, Malas calles y Uno Rojo, división de choque. En 1980, protagonizó el western Forajidos de leyenda, donde compartió pantalla con sus hermanos reales para interpretar a los Younger. En dicha cinta, Walter Hill también incluyó a los hermanos James y Stacy Keach como los James; Randy y Dennis Quaid como los Miller; y Christopher y Nicholas Guest como los Ford. No obstante, sus papeles más recordados fueron el de Lewis Skolnick en La revancha de los novatos y el del padre en la serie Lizzie McGuire.

Fuera de la actuación, Carradine cultivó una profunda pasión por la música y el automovilismo. Aunque no sabía leer partituras, tocaba la guitarra con sus hermanos en el Sheridan Opera House de Telluride y formó la banda "The Waybacks" con Mare Winningham, inspirada en historias del "asiento trasero" de viajes familiares. En las pistas, compitió desde los 11 años en karts y llegó a ser piloto del equipo Lotus. Sobre su amor por la velocidad, afirmaba que “ganar una carrera significaba que nadie era mejor que tú”. También era amante de los caballos, cuidando en su finca de Hollywood Hills a Z-Tan, animal que su hija Ever solía montar por Mulholland Drive.

En lo personal, crió como padre soltero a su hija Ever (fruto de su relación con Susan Snyder) y luego tuvo a Marika e Ian con Edith Mani. Descrito como el "tío favorito" por su sobrina Martha Plimpton, era un abuelo presente para Chaplin, Sam y Jack, y se caracterizaba por su generosidad y por acompañar siempre a sus seres queridos al aeropuerto.

En el comunicado difundido por su familia, sus allegados expresaron: “En un mundo que puede parecer tan oscuro, Bobby siempre fue una luz para todos a su alrededor. Nos sentimos devastados por la pérdida de esta hermosa alma y queremos destacar el valiente esfuerzo de Bobby durante sus casi veinte años de lucha contra el trastorno bipolar. Esperamos que su ejemplo sirva para romper el estigma asociado a la enfermedad mental. En estos momentos pedimos privacidad para poder afrontar un duelo tan inimaginable. Gracias por vuestra comprensión y apoyo”. Su legado permanece ahora en manos de sus hijos, nietos y toda su familia.