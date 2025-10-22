MasterChef Celebrity comenzó su segunda semana al aire con nuevos desafíos, polémicas entre los participantes y su conductora, Wanda Nara. Aunque el debut había generado una repercusión excelente en la televisión abierta, los números habían bajado un poco pasada la euforia inicial. El lunes, por ejemplo, el programa promedió 12,7 puntos.

Sin embargo, el martes, el reality culinario logró un repunte en la audiencia. MasterChef Celebrity tocó un pico máximo de 14 puntos y volvió a liderar la noche, dejando muy atrás a sus competidores. A pesar de ser la cifra más alta de la noche, el programa aún no logra alcanzar la marca inicial de los 18 puntos que había logrado en su estreno.

Finalmente, el programa también enfrentó la ausencia de una de sus participantes. Momi Giardina fue sancionada por pegar faltazo al desafío del martes.