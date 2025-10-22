Zaira Nara está experimentando un "momento de plenitud total". A su faceta como modelo, empresaria y conductora, ahora sumó un proyecto muy personal: el lanzamiento de "Alba Nueva", su propia marca de yerba mate. Con este emprendimiento, la hermana menor de Wanda Nara apostó por el mate como símbolo de conexión, disfrute y ritual cotidiano. Su objetivo es combinar "calidad, diseño y una conexión emocional" con esta tradición.

Para celebrar este nuevo comienzo, Zaira decidió tener un "gesto especial con una de sus amigas del medio": Jimena Barón, quien "recientemente fue mamá por segunda vez".

Publicidad

A través de sus redes sociales, Zaira mostró el regalo que le hizo llegar a la cantante: un mate personalizado, acompañado por su yerba "Alba Nueva" y una dedicatoria con cariño. El mensaje que acompañó el obsequio fue: “Esa mami ya tiene mi yerba”, destacando su alegría por compartir este nuevo proyecto con alguien que también atraviesa una etapa de plenitud.

Jimena, conocida por su espontaneidad, no tardó en agradecer el detalle. Además, emitió un veredicto contundente sobre el producto: “Como fanáticos del mate, la aprobamos con un 10”, escribió entre risas, dejando en claro que la nueva yerba de Zaira "superó la prueba más exigente".