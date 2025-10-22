Una usuaria de TikTok captó la atención de miles de personas al compartir la original torta de cumpleaños que preparó para su hija. Lejos de los tradicionales bizcochuelos dulces, la madre creó una "torta pastel de papas" que recrea la apariencia de una torta convencional pero con ingredientes completamente salados.

La usuaria @k_renb92 documentó en un video todo el proceso de elaboración de esta creación culinaria, explicando que la decisión respondía al gusto de su hija, quien no es fanática de los postres dulces. La preparación mantuvo la estructura clásica de una torta, pero sustituyendo las capas de bizcocho y crema por los componentes tradicionales del pastel de papas.

La publicación despertó inmediata curiosidad entre los usuarios de la red social, acumulando miles de reacciones y comentarios que elogiaban la creatividad de la madre. Numerosas personas destacaron el acierto de ofrecer alternativas saladas para celebraciones, señalando que era "una excelente opción para los que prefieren lo salado" y que "nadie como una mamá para cumplir los deseos de sus hijos".

La iniciativa ha generado un debate sobre las tradiciones culinarias en los cumpleaños, con muchos usuarios apoyando la idea de diversificar las opciones disponibles para adaptarse a diferentes preferencias alimenticias. El video se ha convertido en un fenómeno viral, demostrando cómo la innovación en la cocina cotidiana puede capturar el interés de una audiencia masiva y desafiar las convenciones gastronómicas establecidas.