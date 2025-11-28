Sabrina Rojas confirmó el final de su programa: cuándo será

Sabrina Rojas se ubicó en el centro de la escena televisiva luego de que se intensificaran las versiones sobre posibles modificaciones en la grilla de América TV. Ante los rumores instalados en las redes y en los pasillos del canal, la propia conductora de Pasó en América decidió confirmar en vivo el final del ciclo que conduce desde 2024.

Durante la emisión del programa, Rojas anunció frente a cámaras que Pasó en América tiene una fecha de finalización. La actriz y conductora expresó: "Aprovechanos porque el 31 de diciembre nos vamos". Con esta frase, Rojas marcó el final de un programa que se mantuvo en pantalla durante casi dos años.

Publicidad

Lejos de manifestar tristeza, Sabrina Rojas describió el cierre como una etapa cumplida y aseguró que el equipo está atravesando el desenlace con entusiasmo: "Felices, contentos, con un montón de propuestas, pero terminamos". Además, dejó una puerta abierta al futuro: "Uno nunca sabe cuándo puede volver, así que, aprovechanos". Y prometió un cierre descontracturado: "Nos vamos a divertir más que nunca y vamos a hacer lo que se nos cante".

La noticia, que generó impacto en redes sociales, fue complementada por información clave sobre el reordenamiento del prime time que prepara América TV.

Publicidad

El tuitero especializado Emiliano Rodríguez sumó detalles sobre la estrategia del canal. Según detalló, América TV ya definió cómo continuará la franja horaria una vez que el ciclo de Rojas y Tartu llegue a su fin. El programa de Rojas será reemplazado por el nuevo proyecto de Beto Casella.

Este movimiento implicará una transición escalonada. Mientras el nuevo formato de Beto Casella está siendo preparado para salir al aire, el histórico Polémica en el Bar "ocupará ese horario". Así, Polémica en el Bar "servirá como puente" hasta el debut de Casella.