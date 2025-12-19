El Manchester City decidió ejecutar la cláusula para terminar anticipadamente el préstamo de Claudio “Diablito” Echeverri con el Bayer Leverkusen debido a la escasa participación del futbolista argentino en la Bundesliga, confirmaron fuentes deportivas. El joven atacante, que pertenece al club inglés, deberá regresar al City a comienzos de 2026 para definir su nuevo destino.

Echeverri, de 19 años, fue cedido al Leverkusen con la expectativa de ganar minutos y experiencia, pero no logró consolidarse en el equipo alemán y acumuló muy pocos partidos desde su llegada. Por esa razón, ambas instituciones acordaron dar por finalizado el acuerdo de préstamo antes de lo previsto, decisión que fue ratificada por el técnico del Leverkusen en conferencia de prensa.

Con su regreso al Manchester City, el club inglés, dueño del pase del jugador que surgió de River Plate, evaluará nuevas opciones de préstamo o destino que le permitan sumar continuidad, dado que el entrenador Pep Guardiola no lo tendría en los planes inmediatos del primer equipo. Entre los destinos que suenan con fuerza se mencionan River Plate y clubes europeos como Girona, mientras que el City buscará asegurar para Echeverri un contexto de mayor protagonismo en cancha.

La situación del “Diablito” genera atención en River Plate, que mira de reojo la posibilidad de repatriar al futbolista que se formó en sus divisiones inferiores y por quien mantiene interés, aunque la operación implicaría definir términos de cesión con el City y analizar si el jugador encaja en el proyecto deportivo de cara a la temporada 2026.

La decisión del Manchester City se da en un momento clave del mercado de pases europeo, con el club inglés buscando gestionar mejor el desarrollo de sus talentos y encontrar destinos que permitan a los jóvenes como Echeverri consolidar su crecimiento futbolístico.