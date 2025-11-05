Pachano se quebró al hablar de su abuelazgo en su momento delicado de salud

Aníbal Pachano está transitando un momento delicado de salud mientras se ocupa de su recuperación y de la lucha contra el cáncer que se le disparó nuevamente. En este difícil contexto, la noticia más linda que recibió fue que su hija, Sofía Pachano, está embarazada junto a su pareja, el actor Santiago Ramundo, y se convertirá en abuelo por primera vez en enero próximo.

El artista de 70 años, en una entrevista con Pronto en el living de su departamento de Almagro, confesó que este presente es duro. Explicó que tiene cáncer de pulmón con metástasis en el cerebro, y el cáncer se disparó otra vez, esta vez con un punto arriba del riñón.

Actualmente, el artista está en proceso de quimioterapia. Ya terminó la tercera y está "rumbo a la cuarta quimio".

Pachano reconoció que enterarse de la noticia del abuelazgo en medio de su "quilombo" de salud generó una mezcla de sensaciones. Fue "una alegría maravillosa" que se le estaba dando justo en el momento en que él tenía que hacerse un estudio crucial: el PET, que detecta los puntos complicados en el cuerpo.

La noticia le llegó mientras se preparaba para ese estudio en Escobar, cerca del Fleni. Sofía le había dicho que iban a comer ravioles, pero Pachano le recordó que no podía comer pasta porque el azúcar tenía que darle 100 para el estudio.

Cuando Sofía le dijo que no había podido preparar nada y le trajo una caja de ravioles, Pachano no entendía nada. Su hija le preguntó: "A ver si te gustan", y al abrir la caja, en lugar de pasta, Aníbal encontró una lapicera. Él pensó que era una lapicera de diabetes "hasta que me di cuenta de que era un test de embarazo".

Pachano se emocionó profundamente al recibir la noticia. Al recordar el momento, confesó al periodista de Pronto: "Sí. Sí, porque es fuerte. Es tu única hija y que de golpe te diga: 'Vas a ser abuelo', fue un baldazo hermoso".