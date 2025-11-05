El presidente Javier Milei tomó juramento este miércoles 5 de noviembre de 2025 a Manuel Adorni como nuevo jefe de Gabinete de Ministros, en una ceremonia realizada en Casa Rosada antes de emprender su viaje a Estados Unidos. Adorni, quien continuará desempeñándose como vocero presidencial, asumió formalmente el cargo tras el reciente cambio en la estructura del Poder Ejecutivo.

Luego del acto, Milei tiene previsto viajar rumbo a Miami, donde desarrollará actividades oficiales. En tanto, aún resta definir la fecha en que Diego Santilli asumirá como ministro del Interior. Pese a no haber sido formalmente designado, Santilli ya inició contactos con gobernadores para negociar su apoyo a las reformas que el Gobierno busca impulsar en el Congreso.

Mientras tanto, el oficialismo analiza el llamado a sesiones extraordinarias para debatir el Presupuesto 2026 y avanzar con su paquete de medidas económicas y políticas. En paralelo, el escrutinio definitivo en la provincia de Buenos Aires confirmó el triunfo de La Libertad Avanza, que superó a Fuerza Patria por 29.354 votos.

En el plano legislativo, el rol de los bloques más pequeños será clave en el Congreso que se conformará en diciembre, ya que podrían transformarse en “árbitros” de las votaciones más reñidas. En medio de este nuevo escenario político, los diputados del PRO se reunieron a cenar, en un encuentro que no contó con la presencia de Mauricio Macri.