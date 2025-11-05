"Que nada ni nadie nos desuna nunca": Tinelli a sus cinco hijos

Marcelo Tinelli atraviesa una crisis personal y financiera que lo mantiene devastado, siendo su angustia mayor por el conflicto familiar que por la situación económica. Sus problemas financieros se hicieron públicos desde la pandemia, incluyendo reclamos por cheques impagos de su productora y complicaciones asociadas a su rol como garante en créditos para el Club San Lorenzo.

El conflicto familiar escaló a su punto máximo la semana pasada cuando Juana Tinelli hizo una denuncia por amenazas. Además, la hija menor de Marcelo aprovechó ese momento para hacer un descargo público que incluía críticas contra su padre, exponiendo una interna familiar que hasta ese momento era desconocida.

Ante la situación, los hermanos de Juana y las madres de cada uno tomaron partido, convirtiendo el tema en un caos.

Después de varios días de silencio, el martes 4 de noviembre, Marcelo Tinelli usó su cuenta de X para hacer un descargo y, a la vez, dirigirse a su familia.

Primero, apuntó directamente a sus hijos con un pedido desgarrador: "Que nada ni nadie nos desuna nunca. Ese es mi deseo".

Tinelli también buscó desterrar especulaciones sobre supuestos enfrentamientos con algunos de ellos. El conductor afirmó: "Yo amo a mis 5 hijos. Son la razón de mi vida".

El conductor se mostró afectado, expresando que le "duele fallar como papá, si es que alguno lo ha sentido así". Por esta razón, les pidió disculpas a todos y se las pidió también por ese medio, ya que el tema se había vuelto público. Tinelli finalizó este mensaje con un deseo: "Ojalá pronto estemos juntos TODOS".