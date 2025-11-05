Carmen Barbieri sin filtro: "Si tuviese un hombre, no me bancaría"

A sus 70 años y con una trayectoria de más de 50 años en el oficio, Carmen Barbieri mantiene un ritmo de trabajo frenético. Ella conduce el magazine Con Carmen en las tardes de Canal 9, está de gira con el espectáculo Enemigas íntimas, prepara otro show para el verano y no descarta incursionar en el streaming.

En una charla íntima con Pronto, Carmen Barbieri explicó por qué, tras terminar su relación de más de 25 años con Santiago Bal, no volvió a formar una pareja importante.

Consultada sobre si le queda espacio para el amor con tanto trabajo, Carmen respondió con un rotundo "No, no". Además, afirmó que tiene "suerte que estoy sola porque si tuviese un hombre, no me bancaría".

Carmen Barbieri argumentó que su estilo de vida actual es la principal barrera para tener una pareja.

"¡No me banca a mí un hombre!", sostuvo. La conductora relató que su ritmo es agotador: "Ayer no dormí en toda la noche". A veces ordena papeles o hace de todo, y se levanta "con la máquina de joder encendida y no paré". Carmen resumió: "Si yo tuviese un novio, no me bancaría el tipo".

Aunque la convivencia es imposible para ella, Carmen dejó abierta la posibilidad de una relación "sin convivencia". Sin embargo, se preguntó: "Si no voy a ningún lado, ¿adónde voy a conocer a alguien?". Su vida transcurre entre el canal, viajando para hacer shows, o en el teatro. Los días libres, prefiere quedarse en su casa "tomando mate en el balcón, sentada, y ahí soy feliz".

Carmen Barbieri lleva muchos años sin tener a nadie en pareja y se encuentra "tan tranquila así". Aunque un hombre no le bancaría su ritmo, ella aseguró que no necesita una compañía, aunque sí el cariño y el abrazo de un hombre. Reconoce que tiene amigos, "pero no es lo mismo".

La conductora afirmó sentirse cómoda porque no tiene que dar explicaciones "ni de a qué hora llegué ni a qué hora me tengo que ir".

Sobre su pasado sentimental, recordó su larga relación con Santiago Bal: "Estuve mucho con Santiago: 26 años de una relación muy linda". De hecho, su hijo Fede siempre dice que tuvo "una niñez y una adolescencia que pocos chicos deben tener" ya que sus padres "nunca se pelearon", nunca hubo un grito o una falta de respeto.

Al mirar atrás en su vida amorosa, Carmen contó que desde que se separó de Santiago Bal, no volvió a estar con nadie seriamente. Mencionó haber salido con alguien por unos siete meses, al que le puso "trapito" porque "me lo levanté en la calle". Fuera de esa relación, tuvo "algo por ahí y nada más".

Carmen Barbieri también comentó que, según su amiga Melanie, los hombres la miran mucho, pero ella "no mira" ni se da cuenta.