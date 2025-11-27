Alejandra Maglietti reveló cómo cambió su vida desde que es mamá

Alejandra Maglietti, quien el pasado 11 de agosto se convirtió en madre de Manuel junto a su pareja Juan Manuel Lago, reveló una faceta íntima y desconocida sobre su experiencia con la maternidad durante una entrevista en Bondi Live. Aunque desde que confirmó su embarazo demostró gran emoción, la panelista confesó que la maternidad no era el sueño que la acompañaba desde el inicio.

La modelo y periodista compartió abiertamente el profundo temor que sintió durante años ante la idea de ser madre, un paso que le costó mucho decidir dar. Visiblemente emocionada, Maglietti confesó: “Yo sabía que no era perfecta y me costó un montón tomar la decisión. Siempre tuve miedo de la maternidad. No soñaba con ser mamá, y desde que pasó ni yo me reconozco”.

Pese al miedo inicial, la llegada de Manuel, su hijo de tres meses, transformó su vida para bien y por completo. Hoy, la realidad superó cualquier expectativa previa: “No puedo creerlo, soy la mujer más feliz del mundo ahora, me cambió la vida”.

En su reflexión, Maglietti incluso lamentó haber esperado tanto, aunque acepta el destino de los tiempos. “Ahora pienso que me hubiese gustado tener a Manu diez años antes, me pregunto por qué esperé tanto. Pero bueno, creo que las cosas se dan en el momento que se tienen que dar”, sostuvo.

La periodista también abordó los prejuicios profesionales que influyeron en su decisión. Señaló que su generación fue marcada por el mandato de que la maternidad suponía el fin de la carrera. Sin embargo, esta idea fue desmantelada por su propia experiencia. “Nosotras somos una generación a la que siempre nos dijeron que ser madre iba a significar que se nos terminaba la carrera. Fueron un montón de miedos que obviamente están. Ahora que soy madre me doy cuenta de que no: te re expande la maternidad”, explicó.

Finalmente, Maglietti detalló que la decisión de ser madre no fue una búsqueda activa ni una imposición de su pareja, sino que fue una sorpresa. Explicó el proceso de concepción diciendo: “Lo que me convenció para ser madre no fue un pedido de mi pareja, pero estaba latente. No lo buscamos, sucedió, se dio de una manera que fue como una sorpresa”. Hoy, a pesar de que el miedo a la maternidad la invadía antes del nacimiento, la periodista vive una de las etapas más plenas de su vida.