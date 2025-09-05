Provinciales > Comunicado
El Colegio de Magistrados de San Juan rechazó críticas a jueces
POR REDACCIÓN
El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de San Juan emitió este jueves un comunicado en el que manifestó su “profunda preocupación” frente a los cuestionamientos que distintos actores de la sociedad han dirigido contra resoluciones judiciales y sus responsables.
En el texto, la entidad remarcó que los reproches públicos hacia jueces y funcionarios judiciales, en virtud de decisiones adoptadas en casos concretos, exceden las vías legales adecuadas y terminan afectando la dignidad de la magistratura y su correcto ejercicio.
"Mediante ellas se atenta directamente contra la dignidad de la magistratura y de su adecuado ejercicio, al amparo de la legislación aplicable", señala el documento. En esa línea, el Colegio expresó un “enérgico y categórico rechazo” a cualquier publicación o manifestación que afecte los principios fundamentales de la independencia judicial y el Estado de derecho.
El comunicado también advierte que cualquier intento de coacción o intimidación contra los magistrados representa una “grave amenaza” para el funcionamiento de la administración de justicia.
Finalmente, el Colegio reafirmó su compromiso con la defensa de la institucionalidad, el respeto a la ley y la protección de la labor de sus integrantes, subrayando que los jueces toman decisiones conforme a lo establecido en el artículo 3 del Código Civil y Comercial y en el marco de sus facultades constitucionales.