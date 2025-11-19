El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de Buenos Aires resolvió este martes avanzar con el decomiso de bienes registrados a nombre de Cristina Fernández de Kirchner y de sus hijos, Máximo y Florencia, con el objetivo de cubrir la suma de $684.990.350.139,86, monto que todos los condenados en la Causa Vialidad deben afrontar. La ex presidenta recibió este año la confirmación de su condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua por parte de la Corte Suprema.

La sentencia, firme desde el 10 de junio, había fijado inicialmente un decomiso de casi $85.000 millones, pero el monto fue actualizado por peritos de la Justicia y de la Corte Suprema. El tribunal sostuvo que los condenados no cumplieron con la intimación de pago, por lo que dispuso avanzar con medidas ejecutivas sobre su patrimonio.

La decisión alcanzó bienes de Austral Construcciones, Kank y Costilla, Gotti Hnos., Loscalzo y Del Curto, además de propiedades cedidas a los hijos de Cristina Kirchner. También se prevé realizar bienes de ex funcionarios como Nelson Periotti, José López y Mauricio Collareda, en caso de que los activos decomisados no alcancen para cubrir el total exigido.

Entre los inmuebles comprometidos figura una propiedad de más de 6.000 metros cuadrados ubicada en la zona del Lago Argentino, adquirida en 2007, así como diez lotes de la calle Mitre al 500, en Río Gallegos, y otras casas y terrenos de alto valor catastral en El Calafate. La Justicia también incluyó predios vinculados al complejo hotelero Los Sauces, parte de otra causa por presunta corrupción.

El patrimonio de los Kirchner experimentó un crecimiento exponencial entre 2003 y 2015. De acuerdo con reconstrucciones oficiales, la familia pasó de declarar $7 millones a más de $72 millones durante los años de presidencia de Néstor y Cristina Kirchner, multiplicando la cantidad de inmuebles, lotes y activos financieros. En 2016, la ex jefa de Estado transfirió en vida a sus hijos el 50% de 26 propiedades y otros bienes, una operación de $74 millones realizada en medio del avance de causas por corrupción.

La actualización del monto, la magnitud del decomiso y la extensión de los bienes involucrados marcan un nuevo capítulo en el avance judicial sobre el patrimonio de la familia Kirchner, en el marco de la sentencia firme por direccionamiento de obra pública en Santa Cruz.