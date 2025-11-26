Sabrina Rojas estalló de bronca tras la decisión de América con su programa

Los movimientos en la programación de América se intensifican al cierre del año, en medio de nuevas estrategias para reforzar el prime time y ordenar una grilla que ha registrado múltiples modificaciones. Con el 2025 llegando a su fin, el canal prepara una serie de ajustes que impactarán en sus ciclos nocturnos y sus figuras más reconocidas.

Durante una nueva edición de su ciclo de streaming en Bondi Live, Ángel Responde, el conductor Ángel de Brito confirmó los rumores que circulaban sobre el destino de uno de los ciclos de la medianoche. De Brito aseguró que "a fin de año termina Pasó en América, el programa de Tartu y Sabrina Rojas". El ciclo cierra así una temporada marcada por constantes cambios de horario y un rendimiento fluctuante, una muestra del clima cambiante que domina la pantalla de América.

Sin embargo, este final podría dar paso a un nuevo rol estelar para la modelo. El conductor aportó un dato que sacudió al mundo del espectáculo: "Sabrina es una de las candidatas a reemplazar a Yanina Latorre en SQP durante el verano". Su nombre ha ganado fuerza en las últimas semanas mientras la producción evalúa opciones para cubrir la silla de la conductora más picante del formato. De Brito sumó que "hay varios dando vueltas para reemplazar a Yanina cuando se vaya en enero", dejando claro que la búsqueda está activa y aún sin definición. Las próximas semanas serán clave para resolver quién acompañará al equipo en la temporada estival.

El reacomodamiento en América no se limita a ese espacio. De Brito confirmó otro cambio significativo en el prime time del canal. "A partir de enero, Polémica en el Bar pasa a las 22, hasta que debute el otro programa que llegará en febrero a la pantalla de América". Esta decisión forma parte de una estrategia más amplia para reposicionar al histórico ciclo mientras el canal prepara un nuevo lanzamiento.