Thiago Medina recibió la mejor noticia a tres meses de su accidente

La familia Medina atraviesa un emotivo momento. El nacimiento del primer hijo de Brisa Medina (hermana melliza de Thiago Medina) llega en uno de los momentos más sensibles para el clan. La joven transitó su embarazo en medio del inesperado accidente que sufrió el ex Gran Hermano, un episodio que sacudió a su entorno y los mantuvo en vilo durante varias semanas.

Ahora, la llegada del bebé aparece como un motivo de unión y un alivio emocional para todos. Allegados aseguraron que este nacimiento representa "una bocanada de aire fresco" en medio de semanas complejas. La familia Medina vive así una etapa dual entre la recuperación de Thiago y la alegría por el nacimiento de Ehidan. Este punto de luz renueva el ánimo y los invita a proyectar un cierre de año con más calma y esperanza.

A través de sus redes sociales, Brisa anunció que su bebé nació sano y en perfectas condiciones. Lo presentó oficialmente en Instagram con un mensaje cargado de ternura. La joven eligió para su hijo el nombre de Ehidan, que rápidamente llamó la atención por lo poco común. Desde el entorno familiar, explicaron que el nombre combina raíces irlandesas y hebreas, asociadas a significados como "fuego", "firmeza" o "larga vida", características que, según contaron, siempre les parecieron especiales.

Thiago Medina, quien recibió una gran cantidad de muestras de apoyo tras su accidente, también compartió un tierno mensaje para su ahijado y su hermana en redes. "Sos hermoso ahijado. Te prometo que voy a estar para vos siempre. Sos un hijo más para mí", expresó para el recién llegado. Para su hermana Brisa, Thiago sumó: "Gracias por darme una responsabilidad tan hermosa como tu hijo. Te felicito mucho por el bebé tan hermoso que tuviste".

Por su parte, la tía Camila "Camilota" Deniz se mostró conmovida por la llegada de su ahijado. En una foto junto al pequeño y a su hermana, compartió su felicidad mediante las redes. "Hoy fui testigo del instante en que la vida grita. Ver nacer a este pequeño fue ver nacer un milagro frente a mis ojos", escribió. Continuó señalando que "No hay palabras para describir la fuerza, el amor y la magia de este momento". Finalmente, cerró con un mensaje directo a su nuevo ahijado: "Bienvenido Ehidan. Gracias por enseñarme que la vida siempre empieza con un latido de amor".