Una escena de terror sacudió la madrugada del sábado en el barrio de Northridge, en Los Ángeles, donde la cantante Maria De La Rosa, de 22 años y conocida artísticamente como DELAROSA, fue asesinada a balazos en lo que la Policía calificó como una emboscada. El ataque ocurrió alrededor de la 1.25 de la mañana, sobre Bryant Street, al este de Tampa Avenue, cuando dos hombres se acercaron a un auto estacionado y abrieron fuego contra sus ocupantes, según informó el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD).

De La Rosa fue trasladada de urgencia a un hospital local, pero murió poco después a causa de las heridas de bala. Las otras dos personas que la acompañaban resultaron gravemente heridas y permanecen internadas en estado crítico. Hasta el momento, no hay sospechosos detenidos y el motivo del ataque sigue sin esclarecerse. Las autoridades pidieron a la comunidad aportar cualquier información que pueda ayudar a avanzar en la investigación.

La muerte de la joven artista provocó conmoción en las redes sociales, donde tenía más de 40.000 seguidores. En su último posteo, del 30 de octubre, había compartido un adelanto de nueva música y el mensaje: “Ocupada cocinando en el Stu, no me llames. Ya es tiempo… GAME TIME BABY”. Su tema más reciente, “No Me Llames”, había sido lanzado en agosto.

Familiares, amigos, colegas y figuras de la música latina expresaron su dolor por el crimen. Deyanira De La Rosa compartió varios homenajes en las historias de la cuenta de la cantante, mientras que Devin Christiansen recordó que ella lo ayudó a salir adelante en un momento difícil y describió su partida como “un dolor sin palabras”. Productores y músicos como Jimmy Humilde, Juan Moisés (vocalista de Los Gemelos de Sinaloa) y el ingeniero Times J Martínez también lamentaron la pérdida y destacaron su talento y proyección.

Mientras la comunidad artística llora la muerte de DELAROSA, la Policía de Los Ángeles continúa buscando pistas para identificar a los atacantes y esclarecer el caso.