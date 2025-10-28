Economía > Divisa extranjera
El dólar oficial subió a $1505, bajó el blue a $1465 y el cripto a $1451
POR REDACCIÓN
Este martes alrededor de las 11hs, el dólar oficial registró un aumento de $35 y se vende a $1.495 en el Banco Nación, con una compra de $1.445. En tanto, el dólar tarjeta se ubica en $1.917, marcando un incremento del 1,02%.
El dólar blue, por su parte, descendió un 3,9% y cotiza a $1.465, mientras que el dólar MEP avanzó 1,1%, ubicándose en $1.456,65.
El dólar cripto operaba a las 10:12 en $1.451,17, mostrando una brecha negativa del -0,60% respecto al dólar oficial y acumulando una baja del 0,30% en comparación con el cierre de ayer.
En el ámbito financiero, el riesgo país descendió a 708 puntos, aunque mantiene una brecha del -51,51% con el dólar oficial. A pesar de esta caída, en la comparación con la jornada anterior el riesgo país acumula una suba del 8,60%.
Estos movimientos reflejan un panorama mixto en el mercado cambiario, con el dólar oficial y el dólar MEP en alza, mientras que el dólar blue y el cripto registran bajas en la apertura de la jornada.
Una conductora de UBER Moto fue atacada por dos individuos tras aceptar un viaje al barrio Costa Canal 1. Si bien los agresores lograron huir con su teléfono celular, un rápido operativo policial permitió la captura de uno de los sospechosos, un joven de 18 años, que quedó a disposición de la Justicia.
Una conductora de UBER Moto fue atacada por dos individuos tras aceptar un viaje al barrio Costa Canal 1. Si bien los agresores lograron huir con su teléfono celular, un rápido operativo policial permitió la captura de uno de los sospechosos, un joven de 18 años, que quedó a disposición de la Justicia.
Nace un colectivo de abogadoss en San Juan que reclama a la Justicia la aplicación de la Ley 13.944 y una reforma profunda a los gabinetes psicotécnicos del Juzgado de Familia. Las letradas referentes señalaron en diálogo con este medio que hay una "normalización del abandono" y existe una "tibieza" judicial ante el incumplimiento alimentario y de cuidados.