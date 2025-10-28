Este martes alrededor de las 11hs, el dólar oficial registró un aumento de $35 y se vende a $1.495 en el Banco Nación, con una compra de $1.445. En tanto, el dólar tarjeta se ubica en $1.917, marcando un incremento del 1,02%.

El dólar blue, por su parte, descendió un 3,9% y cotiza a $1.465, mientras que el dólar MEP avanzó 1,1%, ubicándose en $1.456,65.

El dólar cripto operaba a las 10:12 en $1.451,17, mostrando una brecha negativa del -0,60% respecto al dólar oficial y acumulando una baja del 0,30% en comparación con el cierre de ayer.

En el ámbito financiero, el riesgo país descendió a 708 puntos, aunque mantiene una brecha del -51,51% con el dólar oficial. A pesar de esta caída, en la comparación con la jornada anterior el riesgo país acumula una suba del 8,60%.

Estos movimientos reflejan un panorama mixto en el mercado cambiario, con el dólar oficial y el dólar MEP en alza, mientras que el dólar blue y el cripto registran bajas en la apertura de la jornada.