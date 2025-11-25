El dolor de Cecilia Bolocco por la enfermedad de su madre: "No está bien"

El pasado domingo, la transmisión del evento Paris Parade 2025 tomó un giro emotivo cuando la presentadora Cecilia Bolocco compartió en vivo el delicado momento personal que atraviesa su familia. El sorpresivo anuncio dejó en evidencia la dura enfermedad de su madre, quien justo ese día cumplía 90 años.

La situación generó una inmediata reacción del público, que se volcó en mensajes de apoyo tras escuchar las palabras de la animadora. En un momento de profunda emoción, la conductora se quebró al recordar a su madre y expresó: “Me quedo con el corazón lleno de amor, de esperanza, y con la sensación de que quiero correr a los brazos de mi mamá, que hoy cumple 90 años”.

A pocos segundos, Bolocco sumó con honestidad la razón de su sensibilidad: que atraviesa un momento sensible debido a lo que vive puertas adentro.

La conductora reconoció que la situación actual volvió a instalar el tema en la conversación pública. La madre de la ex Miss Universo ha enfrentado el cáncer en tres oportunidades, siendo la más reciente en 2022. Este antecedente explica la preocupación latente de estos días.

Durante el espacio televisivo, Bolocco aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje que resonó profundamente entre sus seguidores: “Quiero aprovechar para mandarle un cariñoso saludo a todos aquellos que nos acompañan y que, a lo mejor, están pasando un momento difícil”.

Las plataformas digitales se llenaron de mensajes de apoyo, recuerdos e historias personales de seguidores y colegas del espectáculo y la moda, que no dudaron en acompañarla en este momento. La mezcla de emoción y empatía se convirtió en una oleada de afecto que la conductora recibió con gratitud.

En el cierre de su intervención televisiva, la animadora admitió lo que muchos temían y dejó al descubierto la fragilidad del momento y el fuerte vínculo que mantiene con su madre, al confesar: “No ha estado muy bien de salud estos últimos días, así es que estoy un poco sensible”.