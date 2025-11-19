El sueño mundialista de Honduras terminó de la manera más dolorosa. El seleccionador Reinaldo Rueda rompió en llanto en la conferencia de prensa posterior al empate sin goles frente a Costa Rica, resultado que dejó a la Bicolor fuera de la clasificación al Mundial 2026 por un solo gol. “Nos quedamos por un gol y clasifica la selección fuerte. Es difícil”, expresó entre lágrimas.

La eliminación golpeó profundamente al plantel y a la afición. Honduras igualó en puntos y diferencia de gol con Surinam, pero quedó marginada debido al menor número de goles convertidos, un criterio que le impidió acceder a la repesca intercontinental. El DT reconoció que la caída era una “lección de humildad” y pidió disculpas por no haber logrado el objetivo.

El proceso de Rueda había generado expectativas desde su regreso en 2023, impulsado por el recuerdo de la histórica clasificación a Sudáfrica 2010. Sin embargo, la derrota ante Nicaragua por 2-0 y el empate final con Costa Rica alteraron el panorama del Grupo C y definieron un cierre adverso que benefició a Haití y dejó sin opciones a Honduras.

Visiblemente afectado, el entrenador admitió que el golpe podría llevarlo a dar un paso al costado. “Uno quisiera seguir, pero se te va la ilusión”, dijo con voz quebrada. Aunque valoró el esfuerzo del plantel, reconoció que “el trabajo no fue suficiente”.

El futuro de Reinaldo Rueda quedó en suspenso. El técnico confirmó que evaluará su continuidad junto a la Federación en los próximos días, en medio de un clima de frustración generalizada en el fútbol hondureño.