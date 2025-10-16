Durante su regreso a la cocina de MasterChef Celebrity, el exfutbolista Maxi López volvió a enfrentarse cara a cara con Wanda Nara, quien conduce el ciclo. La segunda participación de López en el certamen, ocurrida el 15/10/2025, no tardó en generar un momento de alta tensión y humor.

Al presentar su plato ante el jurado, Maxi López se animó a redoblar la apuesta al revelar que lo había bautizado como "la bondiola de Wanda". Esta elección provocó risas en todo el estudio.

Cuando Damián Betular le consultó el motivo detrás del nombre, López respondió con picardía: "En una época le gustaba la bondiola".

La frase fue solo el inicio de un intercambio que rápidamente subió la temperatura al involucrar a Mauro Icardi, el exmarido de la conductora.

Sin perder su característico sentido del humor, el exjugador remató con una frase lapidaria que aludió directamente a los polémicos mensajes de Icardi a la empresaria: "Sé que ahora está más en la hamburguesa, pero este es un plato que cocinaba hace mucho tiempo”.

El comentario desató una mezcla de risas y sorpresa en el estudio. Por su parte, Wanda Nara se mostró “divertida y descolocada”, llevándose la mano a la boca, mientras el jurado y los participantes no podían contener la risa.

La ironía no se detuvo ahí. Cuando Wanda Nara le preguntó a López cuántos idiomas hablaba, él respondió con naturalidad que “cuatro”, y agregó con ironía cómo se dice "hamburguesa" en italiano, inglés, español y portugués. Este cierre, tan ingenioso como filoso, dejó a todos sin palabras y confirmó que el ida y vuelta entre ambos sigue siendo uno de los más esperados del reality.