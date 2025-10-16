En Boca Juniors hay una decisión tomada: el Centro de Entrenamiento de Ezeiza, conocido popularmente como “Boca Predio”, llevará el nombre de Carlos Bianchi, el entrenador más laureado en la historia xeneize. La iniciativa parte del presidente Juan Román Riquelme, quien busca rendir homenaje a la figura que marcó una era dorada en el club.

El acto formal se realizará una vez que concluyan las obras que restan para completar el complejo al 100% de su capacidad. Entre las mejoras proyectadas se destacan la construcción de dos hoteles (uno con capacidad para 60 personas destinado al plantel profesional y otro de 40 plazas para la Reserva), una nueva confitería, un comedor para los juveniles y dos canchas de césped sintético, una de ellas techada para su uso en días de lluvia. La Conmebol incluso ofreció financiamiento parcial para estas obras, que están bajo evaluación de la dirigencia.

Publicidad

La decisión de Riquelme se conoció poco después del fallecimiento de Miguel Ángel Russo, lo que había motivado a hinchas en redes sociales a proponer que el predio llevara su nombre. Sin embargo, el presidente boquense ya tenía definido homenajear al “Virrey”, con quien mantiene un contacto frecuente y a quien considera un pilar emocional e histórico del club.

El predio de Ezeiza fue inaugurado en 2017 durante la gestión de Daniel Angelici, quien en aquel entonces tenía previsto bautizarlo con el nombre de Mauricio Macri. Hoy, Riquelme busca resignificar ese espacio con una identidad más ligada a la gloria deportiva que a la política. Según su visión, el club solo necesita un hotel para equiparar sus instalaciones con las de los grandes equipos del mundo.

Publicidad

El legado de Carlos Bianchi

Bianchi, de 76 años, dirigió a Boca en tres etapas y condujo al equipo a los mayores logros de su historia moderna: tres Copas Libertadores, dos Copas Intercontinentales y cuatro torneos locales. En total, dirigió 349 partidos con 181 victorias, 97 empates y 71 derrotas. Su figura ya está inmortalizada en la Bombonera con una estatua, y ahora su nombre quedaría grabado en el corazón del futuro deportivo del club.

“Usted es el culpable de que todos los bosteros pensemos que ganar la Libertadores es fácil”, le dijo Riquelme a Bianchi en su partido despedida en 2023. Con este nuevo homenaje, el actual presidente busca que ese legado trascienda generaciones y quede asociado para siempre al lugar donde se forma el futuro de Boca.