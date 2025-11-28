Cultura y Espectáculos > Fuerte
El furioso descargo del papá de L-Gante contra Payarola tras su detención
La detención de Nicolás Payarola, el abogado que en su momento defendió a L-Gante y Wanda Nara, ha generado una "verdadera revolución dentro del mundo del espectáculo". Payarola enfrenta ahora una causa por asociación ilícita y varias denuncias por presunta estafa.
Mientras el letrado pasa sus primeras horas en la Comisaría Cuarta de Tigre, las repercusiones no se hicieron esperar. Tras la reacción de Mauro Icardi, el padre de L-Gante, Miguel Ángel Prosi, se pronunció públicamente.
En una charla con Juan Etchegoyen en Juernes (TV Pública), Prosi reveló que su conocimiento del abogado data de hace tiempo: “Yo estoy al tanto de todo esto a partir de la primera detención de Payarola que fue en Ushuaia, que estuvo 16 días detenido por la causa de los jubilados, y algunas cositas más”.
Prosi confesó que su mala relación con su hijo, Elián (L-Gante), se debe a la figura de Payarola. El padre del cantante explicó que la preocupación lo llevó a investigar exhaustivamente al letrado: “De ahí hasta acá tengo toda una carpeta hecha por lo cual llegué a confrontar con mi hijo, cuando le dije que se lo saque de encima, y por eso estamos peleados ahora”.
El padre de L-Gante no tuvo reparos en expresar su desaprobación hacia Payarola, a quien incluso apodaba "Garcarola". Prosi relató la frustración que sentía al ver a su hijo junto al letrado: "yo le decía Garcarola, le decía: ¿Qué haces con este? Te buscas solo los problemas, y ahí se venía todo el resto”. Además, confirmó que Payarola, hasta hace poco, seguía vinculado profesionalmente a su hijo: “De hecho, hasta ayer, hoy no sé, Payarola seguía siendo abogado de Elián y de Maxi (el Brother)”.
Finalmente, Prosi confirmó que logró hablar con Elián luego de la reciente detención del abogado. El padre se mostró victorioso: “Le dije: ‘Viste que era por ahí’, y me dijo que ya lo había excluido, pero como todavía no lo corroboré, no lo puedo confirmar”.
