La confesión oculta de Fátima Florez sobre su relación con Milei

Tras un año y medio de haberse separado del Presidente de la Nación, Javier Milei, la artista Fátima Florez decidió hablar abiertamente sobre los términos de la ruptura, el estado actual de la relación y el costo personal de haber salido con un hombre tan poderoso. En una conversación íntima con el periodista Nico Peralta, Florez respondió sin evadir ninguna pregunta.

Uno de los aspectos más impactantes que reveló fue la reacción de su círculo íntimo al conocer el romance. Al ser consultada sobre cómo impactó en su familia el haber estado en pareja con el líder político, Florez confesó: “Mi familia se enteró por la tele. ¡Yo no les había dicho nada! Se enteraron por la tele, así que imaginate lo que fue. Fue una revolución a nivel familiar pero yo soy así, qué sé yo. Sentía que tenía que guardármelo. ¿Por qué tenía la obligación de contarlo? También viví mi momento y se enteraron por la tele”.

Respecto a si el vínculo con un líder político modificó su trayectoria profesional, la humorista fue categórica: “Mucha gente me pregunta eso y yo sinceramente pienso que no, que en absoluto. ¿Sabés por qué? Creo que tiene que ver también conmigo eso y con que yo siempre supe quién soy. Eso no es creérsela ni nada. Siempre fui una laburante, que tengo la bendición de que el público siempre me eligió. Entonces soy consciente de lo que cuesta todo. Me hice bien de abajo, nadie me regaló nada y nunca dejé de laburar”.

Florez incluso recordó que la exposición no la distrajo de su trabajo, mencionando el día de la asunción presidencial, hace dos años, cuando ella estaba enfocada en sus ensayos y pretemporada. Narró una anécdota con Polino al respecto: “Incluso con Polino a veces nos reímos porque era el día de la asunción del Presidente, hace dos años en diciembre, y yo estaba en pleno ensayo y pretemporada de mis espectáculos. Polino me decía: ‘Ay, dejate de ensayar, Fátima. Andá, que mañana tenés tu día ahí con tu novio’”. La artista sostuvo que la relación no la alteró en ese sentido: “Ya te digo: a mí no me cambió en nada en ese sentido. Seguí siendo la misma de siempre, nunca me subí a ninguna moto de nada ni a ningún pony de nada. Creo que eso también la gente lo ve y por eso te digo que no me cambió en nada”.

Actualmente, Fátima Florez confirmó que sí mantiene contacto con Javier Milei. Sobre la frecuencia y naturaleza de estas comunicaciones, prefirió la discreción: “Sí. Hablamos pero prefiero mantenerlo también medio en reserva. Me parece una tilinguería decir: ‘Ay, sí, sigo hablando’. Toda esa cosa me parece que no va”. Sin embargo, quiso dejar claro el estado del vínculo: "Volviendo a lo anterior, me quedé pensando y si no se entendió lo que expliqué, aclaro obviamente que mi relación es buena. Pero remarco que me parece de tilingas cuando se cuelgan de alguien. Obvio que mi relación sí es buena".

Consultada sobre su vida amorosa, la artista aseguró estar soltera y tranquila. La dedicación a su carrera consume su tiempo, impidiéndole buscar nuevas parejas: “Sí, sí, sí. Ahora estoy tranquila así. Estoy con todo el armado de mi espectáculo y no tengo mucho tiempo porque, como te decía, estoy con mucho laburo, viajando mucho y con una temporada encima. Es decir, no tendría tiempo para conocer a nadie”.

Aseguró que, aunque el trabajo hace difícil conocer a alguien, ella no está buscando pareja. "Sí pero igual yo no estoy en busca de nada, ¿eh? No, no, para nada". Enfatizó que toda su energía está puesta en el espectáculo de Mar del Plata, el cual exige múltiples roles. “Como te digo: tengo ahora toda mi energía puesta y enfocada en lo que es la temporada de verano en Mar del Plata, que me demanda muchísimo. Porque además de estar arriba del escenario, soy la directora artística y hacemos la producción con Miguel Pardo. Estoy en toda la puesta de lo que es la obra. Ahora se empieza a hacer todo lo que es la prensa, en el medio viajé a Miami y son muchas cosas, que hasta no te permiten a veces estar con amigos”. Finalmente, resumió el momento que atraviesa: “Entiendo que son momentos de las carreras que se van dando así”.