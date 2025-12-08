La confesión de Maxi López sobre los celos de su esposa por Wanda

Maxi López, considerado una de las revelaciones de MasterChef Celebrity, está planificando su regreso a la Argentina tras haber pasado más de un mes en Suiza sin ver a su esposa embarazada y a su hija. El exmarido de Wanda Nara se instalará en el país por un tiempo, impulsado por una tentadora propuesta laboral.

Maxi llegaría a Buenos Aires acompañado de Daniela Christiansson, su esposa, de Elle y de su hijo recién nacido, según reportó Karina Iavícoli en Infama. El exjugador se ha quebrado en varias ocasiones al admitir ante las cámaras que siente su corazón "dividido" debido a que sus hijos con Wanda residen en Buenos Aires.

Publicidad

Karina Iavícoli detalló la naturaleza de esta nueva etapa: “Va a venir un tiempo a la Argentina con Daniela, su esposa, y sus hijos, pero ya está haciendo foco en esto más otros proyectos que tiene, algunos deportivos”. La panelista confirmó que la propuesta es concreta y tiene nombre: “Lo concreto es que en el verano lo vamos a tener sentado en una silla en el streaming de Olga”. Este rol lo llevará a reemplazar a Damián Betular por un período. Iavícoli comentó que el plan no es definitivo, al menos inicialmente: “Igual se va a quedar unos meses, no es para siempre”.

En la misma conversación, la periodista destacó la reciente imagen pública de López: “Cuando habla a mí me parece muy sincero, la verdad estamos descubriendo una personalidad que desconocíamos”.

Publicidad

Respecto a la dinámica familiar que implica su exposición junto a Wanda Nara, conductora del reality en el que él participa, Maxi López explicó que la situación fue discutida con su esposa. El exdelantero comentó que sabían que “podían pasar cosas”, pero que Daniela “está muy segura de ella misma”. López reafirmó esta confianza mutua: “Daniela está muy segura de sí misma y yo también”.

Al abordar los posteos que hizo Christiansson en redes, López atribuyó la situación a la sensibilidad del momento personal que atraviesan, sin negar sus emociones: “Ella está embarazada de nuestro segundo hijo, yo es la quinta vez que lo paso, una mujer en un embarazo... las hormonas y todo...”.