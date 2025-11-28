Maxi López reveló por qué le prohibió a sus hijos ver a Icardi

Maxi López, exfutbolista y figura pública, habló desde su auto tras participar en una grabación de MasterChef Celebrity. Atendiendo a los cronistas de SQP, se refirió tanto a la exposición constante que rodea a su entorno familiar como a la reciente estadía de Mauro Icardi y La China Suárez en Buenos Aires.

Una de las consultas ineludibles fue el motivo por el cual los hijos que comparte con Wanda Nara no tuvieron un encuentro con Icardi durante su paso por el país. López fue contundente y aseguró que la decisión se basó en el tiempo que pasaron juntos. “No, no, porque pasaron todo el tiempo conmigo. Todos los días armando algún plan con ellos, así que con los chicos los sigo yo. Con mis chicos estoy yo”, respondió sin vueltas.

El exfutbolista enfatizó que se acomoda a los compromisos de los adolescentes, descartando la idea de cualquier conflicto o prohibición. “Yo me acomodo a la vida de mis hijos. Hoy tienen fútbol, sus novias, su escuela… Vengo a acompañar como lo hice siempre”, remarcó.

Consultado sobre la presencia de Mauro y La China en la ciudad, Maxi López opinó que vio a Wanda "bien" y se mantuvo al margen de especulaciones. “¿Ya se fueron? Me parece que estuvo bueno que él pase tiempo con las hijas y viceversa. Yo vi a Wanda bien, no me dijo nada fuera de lugar”, comentó.

Respecto a su futura organización familiar y su motivación principal, López explicó que está en diálogo con la producción. Su mayor deseo es la unión familiar, sin importar la geografía: “Mi mayor motivación es tener a todos los chicos juntos. Si es en Argentina o en Suiza, me da lo mismo. Quiero estar con ellos y vivir lo que no pude los últimos años”, aseguró.

Sobre la posibilidad de un regreso a vivir al país, López afirmó que es una idea que está evaluando seriamente. “Son cosas que evalúo. La verdad que ya están charladas hace un tiempo, por comodidad, obviamente”, dijo. Recordó que, por el nacimiento de su hija con Daniela Christiansson, se había instalado en Suiza porque “Ella quería estar cerca de su familia y lo entendía. Hoy quizás puede ser un momento donde pueda reunir a todos los chicos, y es algo que me gusta”, sostuvo.

En cuanto a la relación con la pareja actual de Wanda Nara, Martín Migueles, López destacó que el vínculo es cordial: “Es la pareja actual de ella y yo la respeto. Los chicos comparten cosas con él también”, sostuvo. Finalmente, al ser consultado sobre las decisiones ajenas, prefirió no opinar sobre la falta de encuentro entre Icardi y sus propias hijas. “Cada persona toma sus propias decisiones. Yo prefiero enfocarme en mi familia y en lo que elijo para mis hijos”, concluyó con firmeza.