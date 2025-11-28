Las fotos que confirman el romance de Evangelina Anderson e Ian Lucas

Tras semanas de hermetismo y versiones cruzadas, el presunto romance entre Evangelina Anderson e Ian Lucas volvió a ganar fuerza en el universo mediático. La conexión entre la modelo y el influencer habría comenzado durante las grabaciones del programa MasterChef Celebrity. Si bien la pareja se mantiene en "absoluto silencio", un equipo de televisión aseguró que ya no se trata de simples rumores, sino de una relación "en desarrollo", basándose en una serie de imágenes que ambos publicaron por separado en sus redes sociales, que los ubicarían en el mismo lugar.

La modelo, quien se separó este año de Martín Demichelis, se dispuso a rehacer su vida amorosa, y la cercanía con Lucas surgió en los pasillos y en los tiempos muertos de grabación, según explicaron en el ciclo televisivo A la Tarde.

Publicidad

A partir del análisis de estas coincidencias visuales, el programa de espectáculos dio por confirmado el vínculo. Incluso, la panelista Cora Debarbieri sentenció: "26 años de experiencia bastaron para conquistarla", aludiendo al carisma del joven y al modo en que logró acercarse a Anderson.

El programa detalló las evidencias encontradas. La primera coincidencia surgió de un video que Ian Lucas compartió desde la terraza de su edificio, un espacio que se destacaba por una baranda distintiva y una pileta. Los panelistas notaron que ese mismo tipo de baranda apareció en imágenes que Evangelina publicó días después.

Publicidad

Lo que parecía una simple casualidad se reforzó con otro material. Ian había compartido una fotografía disfrutando el amanecer desde un balcón, donde la presencia de un "sillón blanco que llamó la atención" se destacó.

La "señal definitiva" llegó cuando Evangelina subió una story recostada en un sillón idéntico al que se veía en la publicación del influencer. Aunque la modelo tomó la imagen de noche, los analistas de A la Tarde resaltaron que la pose de los pies cruzados, la dirección hacia la que ella apuntaba la cámara y, principalmente, el sillón, coincidían con los detalles ya observados en la foto previa de Ian Lucas.