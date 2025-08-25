La Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) quedó en el centro de la escena tras el escándalo por supuestas coimas reveladas en audios de su ahora ex titular, Diego Spagnuolo. Este lunes, el ministro de Salud, Mario Lugones, visitó la Casa Rosada para explicar cómo será la auditoría interna en el organismo, que fue intervenido la semana pasada.

Durante dos horas, Lugones mantuvo reuniones con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el asesor presidencial, Santiago Caputo, donde expuso que la revisión se concentrará en los contratos del plan Incluir Salud, especialmente en las licitaciones de medicamentos y distribución.

Publicidad

El interventor de la Andis, Alejandro Vilches, firmó la orden de iniciar de inmediato la auditoría, que también incluye un sumario administrativo para determinar responsabilidades y garantizar transparencia en la gestión de prestaciones.

En el centro de las sospechas se encuentra la droguería Suizo Argentina, adjudicataria de servicios de almacenamiento y distribución de medicamentos, cuyo contrato con el Estado supera los $78.000 millones. El empresario Jonathan Simón Kovalivker, uno de sus dueños, se presentó en Comodoro Py junto a su abogado, aunque se negó a entregar la clave de su celular.

Publicidad

El Gobierno aseguró que las adjudicaciones fueron “abiertas y competitivas” y que solo el 6% de las compras de medicamentos del Ministerio de Salud se hacen a través de Suizo Argentina. Sin embargo, la auditoría busca esclarecer el rol de la firma y otros contratos firmados durante la gestión de Spagnuolo.