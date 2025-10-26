La jornada electoral avanzó con normalidad en la provincia y uno de los primeros funcionarios en acercarse a las urnas fue el ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández, quien votó en la escuela Hipólito Yrigoyen del barrio Patricias Sanjuaninas, en Desamparados. El funcionario cumplió con el ritual que mantiene desde anteriores elecciones y se mostró satisfecho con la organización del comicio.

A partir de su recorrida por distintos establecimientos educativos, Fernández afirmó que el clima general fue “sumamente tranquilo y ordenado”. Según sostuvo, “se observa una dinámica completamente distinta, producto de que las mesas están dentro de las aulas y no en los pasillos, lo que disminuye la circulación y el bullicio habitual”. También remarcó la presencia de boleta única, lo que —dijo— “agiliza todo el procedimiento y evita la necesidad de reposición constante de papeletas por parte de los fiscales generales”.

Publicidad

En diálogo con DIARIO HUARPE, el ministro celebró que “la autoridad de mesa coincide en que el sistema permite un sufragio más rápido, claro y comprensible para el votante”. Destacó, además, que “la ciudadanía se muestra conforme con el formato”, y reivindicó la militancia histórica que distintos sectores impulsaron en favor de su implementación.

Con un tono distendido, describió un domingo “típicamente sanjuanino, de cielo despejado y sol radiante”, que invita a una jornada familiar. Aprovechó también para alentar a los electores a “comprometerse con la democracia, compartir unos mates y acercarse a votar”, para colaborar con un proceso que consideró necesario fortalecer.

Publicidad

Al ser consultado por la participación, Fernández reconoció que existen sectores que se sienten alejados de la política. En ese sentido, aseguró que “la dirigencia mantiene una deuda vigente con la sociedad, porque no siempre ha cumplido las expectativas”, lo que genera desinterés en algunos votantes. Sin embargo, afirmó que este es el momento de recuperar la confianza.

Finalmente, sostuvo que “en las urnas todos valemos lo mismo y no hay privilegios”, y que una mayor concurrencia ciudadana se traduce en “una representación más legítima y diversa”. Tras emitir su voto, agradeció a los periodistas presentes y continuó su recorrida habitual en escuelas junto a colegas del gabinete provincial.