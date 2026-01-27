El entorno de Ulises Bueno se encuentra convulsionado tras revelarse que el artista habría iniciado un vínculo sentimental con una integrante de su equipo de trabajo. Según informó Juan Etchegoyen en el programa Mediodía Bien Arriba, el cantante de cuarteto mantiene una relación con Keila Rodríguez, quien se desempeña en su empresa, Almenara producciones.

Este nuevo romance surge poco después de que el artista protagonizara una fuerte pelea con Cristian Castro y un escándalo con su productora y Flor Vigna. Respecto a los detalles del noviazgo, el periodista Juan Etchegoyen declaró: “Afirman desde el entorno de Ulises, desde su empresa que se llama Almenara producciones, que tiene una relación amorosa con una de sus community managers, la señorita Keila Rodríguez".

La situación habría generado tensiones internas debido a cómo se originó el vínculo. El comunicador detalló: “Esto en Córdoba es un secreto a voces, me dicen que salen hace meses y que la relación con Keila habría empezado cuando Bueno estaba en algo con otra de las community managers”.

El conflicto no solo fue sentimental, sino que afectó la estructura laboral de su entorno, ya que, según Etchegoyen: “Me dicen que Ulises echó a la ex community manager de él y se quedó con Keila que ya pertenecía a la empresa y esto cayó mal”.