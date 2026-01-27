Crece el interés por estudiar Ingeniería en San Juan: casi 3.000 aspirantes en la UNSJ

La Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) comenzó el ciclo académico 2026 con un número histórico de aspirantes a sus carreras de grado y tecnicaturas. Según datos oficiales de la unidad académica, se registran 2.880 aspirantes, cifra que incluye tanto a quienes ya ingresaron como a quienes aún se encuentran realizando las instancias del proceso de admisión. Desde la conducción de la Facultad señalaron que este crecimiento está vinculado al trabajo sostenido de difusión de la oferta educativa y al creciente interés por las carreras estratégicas para el desarrollo productivo de la provincia.

Del total de aspirantes, 350 estudiantes ya aprobaron los módulos disciplinares del curso de ingreso y se encuentran en condiciones de comenzar a cursar las carreras de ingeniería durante 2026. Este trayecto se desarrolló bajo modalidad a distancia, con inicio en abril y finalización en octubre del año pasado.

En paralelo, el curso intensivo de ingreso, que comenzó en noviembre, se retomará el próximo lunes 2 de febrero en turno mañana y se extenderá hasta los primeros días de marzo. Las autoridades destacaron la expectativa que generan estos números, que reflejan un sostenido interés de los y las jóvenes por las propuestas académicas de la Facultad.

Las carreras más elegidas

En cuanto a la distribución de aspirantes por carrera, Ingeniería en Minas encabeza las preferencias con 668 inscriptos, superando ampliamente los registros del año anterior. Le siguen Ingeniería Industrial e Ingeniería Civil, con alrededor de 400 aspirantes cada una.

También se observa una demanda significativa en Bioingeniería, Ingeniería Electrónica, Electromecánica, Mecánica e Industrial. Por su parte, Agronomía registra aproximadamente 168 aspirantes. Desde la Facultad aclararon que estos datos corresponden al relevamiento realizado al 23 de enero, por lo que podrían incrementarse en las próximas semanas.

La apuesta a las tecnicaturas

Además de las carreras de grado, la Facultad de Ingeniería avanza en el fortalecimiento de su oferta de tecnicaturas. Actualmente se contabilizan 516 inscriptos en la Tecnicatura en Mantenimiento de Máquinas Pesadas, 315 en la Tecnicatura en Agroindustria —que se dictará de manera presencial— y 288 aspirantes en la Tecnicatura en Industria Alimentaria.

Estas propuestas están especialmente orientadas a los departamentos mineros y productivos de la provincia y responden a la creciente demanda de recursos humanos calificados en esos sectores.

Un crecimiento vinculado al desarrollo provincial

La decana de la Facultad de Ingeniería, Andrea Díaz, destacó que los resultados obtenidos están directamente relacionados con el trabajo sostenido de visibilización de la oferta educativa y con la necesidad estructural de profesionales de la ingeniería en el país. En ese sentido, subrayó el rol estratégico de estas carreras para el desarrollo regional y provincial, así como la importancia de continuar fortaleciendo las acciones de orientación vocacional en los niveles secundario y primario.

Finalmente, resaltó el buen desempeño de las tecnicaturas mineras implementadas el año pasado, como Procesamiento de Minerales y Operaciones Mineras, que lograron sostener la matrícula gracias al acompañamiento de tutores territoriales y al sistema de educación a distancia de la UNSJ. Según indicó, estos resultados refuerzan la necesidad de seguir ampliando y consolidando una oferta académica que responda a las demandas productivas y sociales de San Juan.