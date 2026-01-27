A sus 39 años, Shia LaBeouf atraviesa una transformación radical tras un periodo marcado por su caída personal y profesional. Quien fuera una estrella infantil en 'Even Stevens' y protagonista de éxitos como 'Disturbia', 'Transformers' e 'Indiana Jones y el reino de la Calavera de Cristal', enfrentó un declive público debido al alcoholismo y diversos altercados legales que lo llevaron a rehabilitación. Su trayectoria se vio empañada por una demanda de su expareja por comportamiento abusivo, agresión sexual y angustia emocional, factores que impidieron su posible incorporación a Marvel.

En este 2025, tras varios años de parón, el actor busca resurgir de sus cenizas cuál ave Fénix mediante un cambio físico extremo. Sobre este proceso de recuperación, LaBeouf reflexionó: "Intento encontrar la manera de tener cierto control sobre mis acciones, mi comportamiento, mis ideas, mis pensamientos, mi camino en la vida. Pero es muy nuevo para mí. No he tenido mucho tiempo libre. Y cuando tu estado emocional depende de lo que te hayas comprometido para los próximos seis o siete meses de tu vida, tienes que tener cuidado con lo que aceptas. Algunas películas tienen un precio. En algunas películas no recibes lo que das".

Para su papel en la película 'Salvable', el actor sintió la presión de aumentar su masa muscular y recurrió al uso de esteroides. LaBeouf justificó esta decisión señalando: "Si conoces a cualquiera de estos luchadores, estos viajeros, incluso a tipos en mi posición que solo son corredores de apuestas, son gente grande. Son más que grandes".

Esta exigencia lo llevó a subir de 75 a 100 kilos en poco tiempo, poniendo su salud en un riesgo crítico. Respecto a ese límite, confesó: "Me dijeron que estaba a punto de morir. Un cardiólogo me dijo: 'Tienes que parar'. Estaba tomando todo tipo de esteroides raros llamados SARM. Me los dieron para ponerme grande". Tras la advertencia médica, abandonó las sustancias y siguió una dieta para recuperar su peso original.