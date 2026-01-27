Secretos y giros: qué pasará en Valle Salvaje la próxima semana

La producción de Bambú Producciones para La 1, que cuenta con dos temporadas, inicia la semana del 26 de enero con su episodio 341. En esta entrega, Matilde descubrirá cartas sorprendentes en la caja de Gaspar, mientras una misiva de Leonardo e Irene llegará a la Casa Grande con noticias inesperadas para Bárbara en Valle Salvaje.

El martes 27, Adriana ejecutará un plan para sembrar la paz en el eterno conflicto de las duquesas antes de que lleguen a las manos. Por otro lado, Braulio mantendrá una conversación con su padre que le permitirá confesarle finalmente a Bárbara el verdadero motivo de su presencia en la región.

Para el miércoles 28, la tensión aumentará cuando Braulio interrogue a Mercedes sobre su posible relación con la muerte de su progenitor. Además, la presencia de Dámaso en una cena de palacio desembocará en un desenlace imprevisto al revelarse un gran secreto.

El giro principal ocurrirá el jueves 29, cuando un anuncio del duque durante la cena deje a todos boquiabiertos. Al mismo tiempo, Braulio pedirá ayuda a Bárbara para desentrañar el misterio de Alejo y así poder evitarlo.

Finalmente, la entrega del viernes 30 sorprenderá a Luisa con la irrupción del duque y una nueva amenaza. Por su parte, Adriana, en un estado de gran tensión, estará a punto de confesarle al duque una verdad que podría poner todo patas arriba. En estas entregas también se destaca la presencia de personajes como Pilara y Rafael.