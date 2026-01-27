Una menor y un rodaje turbio: el motivo del enojo de Josh Safdie con su hermano Benny

La separación profesional de los hermanos Joshua y Benny Safdie, confirmada en 2023, tiene su origen en un grave incidente ocurrido durante el rodaje de la película 'Good Time'. Según un reporte de Page Six Hollywood, el distanciamiento se produjo tras años de colaboración en éxitos como 'Diamantes en bruto', a raíz de un suceso que involucró a una actriz de 17 años contratada para interpretar a una prostituta.

Durante una grabación en Nueva York, la menor participó en una escena de desnudo y sexo simulado con Buddy Duress, un actor no profesional que estaba bajo los efectos de las drogas y que falleció en 2023 por sobredosis.

En el transcurso de la toma, Duress se bajó los pantalones, se expuso ante la joven y le preguntó si podían tener relaciones sexuales reales, sin que la cámara se detuviera. Mientras Benny Safdie estaba a cargo del sonido, Josh Safdie supervisaba desde el monitor y permitió que la secuencia continuara.

Una persona presente en el set manifestó: “Cualquier director habría ordenado parar, pero Josh dejó que continuara”. Tres testimonios indican que el director supo la edad de la actriz ese mismo día, cuando ella mostró angustia, aunque Josh Safdie ha rechazado hacer comentarios al respecto.

La escena fue eliminada antes del estreno en el Festival de Cannes de 2017 alegando "motivos creativos". Sin embargo, el conflicto rebrotó en 2022 cuando el colaborador Bear-McClard amenazó con filtrar información del rodaje.

Fue en ese momento cuando Benny Safdie supo que la actriz era menor, lo que quebró la relación con su hermano. En la disputa posterior, Josh Safdie atribuyó a Bear-McClard la responsabilidad de la contratación de la actriz, mientras que este negó ser el encargado de verificar su edad y aclaró que no estaba presente durante el incidente con Duress.

Finalmente, la publicación de un artículo en Variety en 2023 con estos detalles llevó a Benny a cancelar un nuevo proyecto con Adam Sandler y poner fin a la sociedad. Respecto a la ética del caso, la cofundadora de BizParentz declaró: “Resulta preocupante que, pocos años después, se premie a un director al que se atribuyen prácticas que eluden protecciones básicas para menores. Estamos en 2026. No deberíamos seguir aceptando un modelo de creación audiovisual a cualquier precio”.