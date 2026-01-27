Rebecca Ferguson contó cómo Tom Cruise le mandó un helicóptero para salvarla en Las Maldivas

Se reveló una situación personal e inesperada que Rebecca Ferguson, conocida por sus papeles en Mission: Impossible y Dune, vivió fuera de cámaras durante sus vacaciones. Mientras descansaba en una ubicación remota de las Maldivas, la actriz contrajo un fuerte virus estomacal que le provocó debilidad y deshidratación, lo que la llevó a buscar una salida médica rápida.

Ante las limitaciones del transporte tradicional, Ferguson contactó directamente a su amigo y colega Tom Cruise para solicitarle ayuda con un helicóptero para dejar el lugar.

Sobre este episodio, la actriz relató en una entrevista con The Independent: "Lo llamé una vez cuando estaba en las Maldivas con un malestar estomacal terrible". Además, Ferguson declaró: "Le pregunté: '¿Me pueden dar un helicóptero?'. Fue muy gracioso".

Cruise respondió positivamente y facilitó la logística para el traslado, permitiendo que ella recibiera atención adecuada rápidamente. La actriz describió el hecho como una mezcla entre lo surrealista y lo profundamente humano, destacando el vínculo profesional y personal forjado tras años de trabajo en la saga de acción, donde han realizado acrobacias complejas y escenas peligrosas.

Este lazo entre colegas se ha fortalecido en proyectos exigentes; por ejemplo, Cruise reveló recientemente que casi se rompe la espalda en una escena brutal de Misión: Imposible La Sentencia Final.

Asimismo, el actor ha elogiado el trabajo de Alejandro G. Iñárritu tras recibir un Oscar honorífico, mencionando incluso haber visto la película Amores Perros. Mientras Ferguson espera el estreno de producciones como Digger, esta anécdota en las Maldivas sirve como recordatorio de cómo el apoyo entre compañeros trasciende el set de filmación.