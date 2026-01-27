Wanda Nara aseguró que L-Gante y Maxi López la engañaron con la misma mujer

Durante una emisión del programa Sería Increíble en el canal OLGA, se produjo un inesperado cruce entre Maxi López y L-Gante. La situación escaló cuando Wanda Nara se comunicó telefónicamente y lanzó punzantes declaraciones sobre el vínculo entre sus exparejas.

Al notar la sintonía entre ambos, la conductora de MasterChef Celebrity afirmó: “La verdad es que se complementan bárbaro, porque son el agua y el aceite, así que quizás lo que no tiene uno tiene el otro”.

La tensión aumentó cuando Nati Jota consultó si se trataba de sus "exs favoritos", a lo que Nara respondió con contundencia: “Estás en presencia en que entre los dos me habrán cagado con media argentina”.

Ante la inmediata negativa de López, quien exclamó “Yo no”, Wanda redobló la apuesta sugiriendo que ambos habrían tenido un vínculo con la misma persona: “Es más... después que se queden hablando, porque creo que hasta compartieron una mina”.

Wanda Nara proporcionó detalles específicos sobre la mujer en cuestión, indicando que “es morocha y me parece raro porque a los dos les gustan más las rubias”, y añadió una pista clave: “Una que empieza con N”.

Al ser consultada sobre cómo descubrió estas situaciones, la empresaria explicó: “Porque no saben mentir, se les nota en la cara. Después, la culpa”. Por su parte, el exfutbolista intentó desestimar las acusaciones sosteniendo que “la información llegó mal”.