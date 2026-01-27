El fuerte comentario de Ruggeri tras enterarse que Santiago Ascacibar jugará en Boca

Santiago Ascacíbar, mediocampista de 28 años que milita en Estudiantes de La Plata, se encuentra a detalles de convertirse en el nuevo refuerzo de Boca Juniors tras una negociación relámpago iniciada el 27 de enero de 2026.

La transferencia entre ambos clubes se concretaría en las próximas horas. Ante este escenario, el panelista Oscar Ruggeri se mostró contundente en el programa F90 y sentenció: “Para mí es el mejor refuerzo de todo el mercado, de todos los jugadores que vinieron”.

Publicidad

El exjugador destacó que el volante representa una adquisición de jerarquía para un plantel que este año afrontará la Copa Libertadores, la liga argentina y la Copa Argentina.

La operación por el jugador apodado "El Ruso" implicaría el desembolso de aproximadamente tres millones de dólares por el 80% de su ficha, sumado a la cesión del delantero xeneize Brian Aguirre al conjunto platense.

Publicidad

Ascacíbar, quien debutó en 2016 en el Pincha, cuenta con una trayectoria europea en clubes como Stuttgart, Hertha Berlín y Cremonese, además de haber regresado a su club de origen a mediados de 2023. Fue capitán del equipo que obtuvo la última liga argentina y en 2018 fue citado por Lionel Scaloni para un amistoso frente a Guatemala.

En paralelo, el club de La Ribera concretó la incorporación de Ángel Romero, atacante paraguayo de 33 años proveniente del Corinthians de Brasil. El delantero firmará su contrato hasta diciembre de 2026, con opción a un año adicional, una vez finalizada la revisión médica correspondiente.