Tensión en Cosquín por el show político de Luciana Jury: lenguaje inclusivo y críticas a Macri y Milei

La Plaza Próspero Molina fue escenario de uno de los momentos más comentados de la presente edición del Festival Nacional de Folklore en enero de 2026. Luciana Jury se presentó en el escenario Atahualpa Yupanqui con una propuesta que trascendió lo musical para adentrarse en la arena política, utilizando lenguaje inclusivo y lanzando duras críticas al capitalismo y a la gestión del expresidente Mauricio Macri, etapa a la que calificó como "ensombrecida" y "durísima". A su vez, también criticó a Milei.

Esta postura generó una reacción dispar entre los asistentes. Por un lado, un sector notable del público manifestó su rechazo con silbidos y abucheos, reflejando la resistencia de los sectores tradicionalistas.

Por otro lado, un grupo de plateistas la respaldó con aplausos y gritos de aliento, celebrando su valentía. En el marco de este intercambio, se recordó la frase de Susy Shock: "Hay un folclore alcahuete del poder".

Tras su actuación, Jury analizó lo sucedido en diálogo con Cadena 3. Sobre la controversia, la cantante afirmó: "En este mundo ser libre de verdad es casi una ficción... de la única manera que podemos ser libres, al menos por un ratito, es en las expresiones artísticas. No puedo no ser libre arriba del escenario". En esa misma línea, sostuvo que "ser libre es casi una ficción" y que "ser libre arriba del escenario es la única libertad posible".

Al ser consultada sobre si es necesario que un artista fije una posición política, su respuesta fue tajante: "Siempre, siempre que lo desee". Finalmente, definió a la música como un "refugio" y una búsqueda constante de la "diversidad".