Receta de Tiramisú de Donato De Santis: paso a paso con vainillas caseras

El gurú de la cocina italiana comparte su fórmula auténtica, incluyendo la elaboración artesanal de los savoiardi.

Hace 1 hora
Sofía Gonet recibió elogios al preparar este postre en MasterChef.

Donato De Santis, quien reside hace veinticinco años en Argentina y es un referente de la gastronomía italiana, reveló los secretos para realizar un auténtico tiramisú. Esta versión destaca por incluir savoiardi (vainillas) caseras, lo cual resulta en una alternativa más económica y sabrosa.

Para los savoiardi se requieren 6 huevos, 165 gramos de azúcar, 115 gramos de harina, 85 gramos de almidón de maíz y un cuarto de limón, además de manteca y harina para la placa. La preparación comienza tamizando la harina con el almidón y separando las claras de las yemas. Se baten las yemas con 55 gramos de azúcar a punto letra, mientras que las claras se baten con otros 55 gramos de azúcar y gotas de limón hasta espumar.

Luego, se añaden 55 gramos adicionales de azúcar para lograr un merengue firme. El proceso continúa incorporando las yemas con espátula y sumando los ingredientes secos con movimientos suaves. Finalmente, se forman tiras de 8 cm en una placa enmantecada y se hornean a 219º C entre 7 y 9 minutos.

El armado del postre exige 500 gramos de mascarpone, 4 yemas, 4 claras, 4 cucharadas de azúcar, 50 cc de Marsala, 500 cc de café fuerte, sal y cacao amargo. Se mezcla el café caliente con el vino Marsala y se baten las claras a punto nieve con una pizca de sal. Por otro lado, las yemas se baten con azúcar a baño María hasta que esta se disuelva.

A esta mezcla se le integra el mascarpone y las claras batidas de forma homogénea. Para finalizar, se mojan las vainillas en el café y se disponen en capas alternadas con la crema dentro de una fuente hasta llegar al borde. Tras dos horas de refrigeración, se sirve con abundante cacao amargo espolvoreado.

