La histórica banda de punk rock argentino Flema confirmó su presentación en San Juan para el próximo 2 de octubre. El recital se llevará a cabo a las 23:00 horas en el espacio Brunder, ubicado en Capital, San Juan, como parte de la gira que celebra los 30 años de su primer y legendario disco, "Nunca". El evento contará con las actuaciones de las bandas soporte Fuga en Lila y Del Mate.

Formada en la década de 1980, Flema es reconocida como una de las agrupaciones más emblemáticas del punk rock a nivel nacional. Tras el fallecimiento de su fundador y vocalista Ricky Espinosa, la banda continuó su carrera con nuevos integrantes y producciones discográficas. En esta ocasión, el grupo estará acompañado por Mike, guitarrista histórico de Kapanga, como músico invitado.

Publicidad

La formación actual está integrada por Fernando Rossi en bajo y voz, Juan Manuel Fandiño en guitarra y voces, y Sergio Lencina en batería. El repertorio incluirá temas del celebrado álbum "Nunca", así como material de sus más recientes trabajos, como "Fuera de Control" (2024).

La gira se da en un contexto particular para la banda, luego de la salida del guitarrista Luis "Luichi" Gribaldo a principios de 2025, tras difundirse un video polémico con declaraciones políticas. Mediante un comunicado oficial, la agrupación señaló que la decisión se debió a "diferencias políticas irreconciliables".

Publicidad

Las entradas generales tienen un valor de $20.000 y ya se encuentran disponibles para su compra a través del sitio web www.entradaweb.com.