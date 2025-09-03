Cultura y Espectáculos > Agenda cultural
Fabricio Montilla, DJ Rokers y Yeguas Sagradas protagonizan un Pop Sunset en el Chalet Cantoni
POR REDACCIÓN
El próximo sábado 6 de septiembre, el Chalet Cantoni Casa Cultural será el escenario de "Bailar Temprano", un evento que fusiona música, danza y performance en un Pop Sunset diseñado para disfrutar del atardecer en un ambiente de energía colectiva. La propuesta invita al público a vivir una experiencia cultural única que comienza en las primeras horas de la tarde.
La programación dará inicio a las 18:00 horas con la presentación en vivo de Fabricio Montilla Full Band, seguida por el set de vinilos de DJ Rokers, especializado en clásicos de las décadas de los 70, 80 y 90. El evento contará además con la participación del colectivo Yeguas Sagradas, que aportará su distintiva propuesta de hosteo y performance, enriqueciendo la diversidad artística de la jornada.
Para complementar la experiencia, se dispondrán stands de gastronomía con una selección de bebidas y comidas, permitiendo a los asistentes disfrutar de un momento completo junto a la música y el entorno del Chalet Cantoni.
Las entradas para "Bailar Temprano – Pop Sunset" se encuentran disponibles en el siguiente enlace: https://acortar.link/9kXJTp. La cita promete ser una celebración cultural que combina el arte sonoro, el movimiento y la convivencia al aire libre.
