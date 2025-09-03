Con la pasión intacta y un entusiasmo que se renueva año tras año, este fin de semana se desarrollará la **décima edición de la Expo de Autos en Escala**. La cita será en el Foyer Norte del Auditorio Juan Victoria, el sábado 6 de septiembre de 13.30 a 20.30 y el domingo 7 de 14 a 21. La entrada será libre y gratuita.

“Estamos muy entusiasmados porque volvemos otra vez al auditorio”, contó a DIARIO HUARPE Mauricio Kaplan, organizador del evento. Y recordó: “Por diferentes cuestiones había estado complicado, pero gracias a Dios se ha vuelto a habilitar y volvemos a donde empezamos nosotros”.

Este año la muestra contará con 55 tablones de exposición, donde se podrán apreciar autos, colectivos, motos, aviones y distintos vehículos en miniatura. “Nos ha limitado esta vez que es el ala norte, que es un poquito más chica. Hemos tenido que reducir un poquito, pero van a haber 55 tablones. Ya, si Dios quiere, la próxima la haríamos en el ala sur, que es mucho más grande”, explicó.

Uno de los atractivos más esperados estará en el exterior: la exhibición de autos antiguos en tamaño real, ubicada en el estacionamiento del auditorio. “La idea es que quienes acompañen también disfruten. Va a haber una exhibición de autos antiguos para el deleite de los que vayan”, adelantó el organizador.

La propuesta no solo convoca a coleccionistas y fanáticos del mundo motor, sino también a familias enteras. “Es un espacio para observar, disfrutar y compartir. La invitación es totalmente familiar”, remarcó Kaplan.