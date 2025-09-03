La noche del martes 3 de septiembre de 2025, el Teatro Lola Membrives fue testigo de un evento inesperado y emocionante: Lionel Messi asistió a la función de la obra "Rocky", protagonizada por su amigo Nico Vázquez. La visita del capitán de la Selección Argentina, quien se encuentra en Buenos Aires para el duelo de Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 contra Venezuela, se mantuvo en el más estricto secreto para la mayor parte del elenco y el público.

Messi y Nico Vázquez, una amistad que cumple una década (RSFotos)

La llegada de Messi fue "meticulosa, casi de espía", planeada en secreto junto a Vázquez, con quien mantiene una amistad que se ha "macerado a fuego lento" durante una década. Antes de que subiera el telón, el futbolista y el actor tuvieron un íntimo encuentro en los camarines, un espacio que Vázquez comparó con un vestuario, donde se saludaron en privado. Nadie más supo lo que ocurriría hasta el final.

Publicidad

Una vez finalizada la función y tras los aplausos, Nico Vázquez invitó a su amigo al escenario, generando una impactante ovación del público. Messi, con el "corazón temblando", expresó la importancia de la noche: "Una ocasión muy especial. No se da siempre que toda mi familia esté en Buenos Aires, porque casi siempre están en Rosario". Añadió que el partido del jueves será el último encuentro de Eliminatorias que jugará en Argentina, motivo por el cual decidió que toda su familia lo acompañara en la ciudad. Conmovido, Messi le dedicó al actor y al elenco: "Te lo había prometido, que tenía que venir y que iba a venir. Por suerte pude venir, pude estar acompañado de mi familia... Es lo más importante, lo hiciste muy bien. Un placer haber estado presente y disfrutar esta noche con todos ustedes. Muchas gracias".

La sorpresa no terminó en el escenario. Messi también pasó por los camarines y saludó uno por uno a los integrantes del elenco y al personal técnico, provocando "risas, saludos y emoción sincera". Para todos los presentes, la noche del martes no fue una más, rindiéndose al "imán invisible del 10".

Publicidad

La historia de la amistad entre Leo y Nico nació hace casi diez años en un ascensor en New Jersey, antes de un memorable partido de la Selección Argentina contra Brasil. Vázquez recordó aquel momento en una charla con Infobae, describiendo cómo el entorno se "bluréo" y solo veía a Messi "como con un halo de luz". Su primera interacción fue una petición de foto: "¿Puede ser una foto?", a lo que Messi respondió con sencillez: "Obvio, boludo". Aquella noche, una invitación de Adrián Suar a una cena selló el inicio de una historia de encuentros y complicidad.

Esta no fue la primera incursión teatral de Messi; en 2016, ya había asistido a la obra Del otro lado de la cama, donde fue descubierto por la platea. Sin embargo, también hubo intentos frustrados, como en 2023, cuando los rumores de su presencia en Tootsie generaron una multitud a las afueras del teatro, obligando a aclarar que "Messi no está en el teatro" mediante un cartel luminoso.