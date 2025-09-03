Huarpe Deportivo
Así se jugará esta doble fecha FIFA en las Eliminatorias Sudamericanas
Por Mauro Cannizzo
Hace 2 horas
Las Eliminatorias Sudamericanas por un lugar en la Copa del Mundo se acercan a su epílogo, y la emoción está en su punto más alto. Con la Selección Argentina ya clasificada desde el pasado mes de marzo, la última doble jornada de partidos se prepara para una definición de infarto, donde varias selecciones buscarán sellar su pasaje al certamen más importante del fútbol.
A partir de este jueves, el destino de tres cupos directos y el boleto al repechaje quedará sentenciado. Con la Argentina y Brasil en la cima de la tabla y con su pasaporte asegurado, la atención se centra en los equipos que luchan por las últimas plazas. Por otro lado, Chile y Perú ya no tienen posibilidades matemáticas de clasificación, sin importar los resultados de sus encuentros.
El equipo de Lionel Scaloni, que ya aseguró su lugar como líder del torneo, cerrará su participación con dos duelos: primero, recibirá a Venezuela el jueves en el Estadio Mas Monumental, y luego, el martes, visitará a Ecuador en el Estadio Monumental Banco Pichincha.
La Conmebol unifica horarios para la jornada decisiva
Para mantener la tensión hasta el final, la CONMEBOL tomó una decisión crucial: varios de los partidos que definen la clasificación se jugarán de manera simultánea. El organismo explicó la medida en un comunicado: “Estas eliminatorias están aproximándose a su conclusión y es de larga tradición fijar la misma hora de inicio de los partidos que aún tengan interés directo sobre las plazas clasificatorias. Quedan exentos de esta medida los partidos Brasil vs. Chile (Fecha 17) y Ecuador vs. Argentina (Fecha 18)”.
Con esta disposición, el panorama de las Eliminatorias Sudamericanas queda listo para una definición vibrante.
Calendario completo de la última doble fecha:
Jueves 4 de septiembre
20.30 hs - Colombia vs. Bolivia
20.30 hs - Uruguay vs. Perú
20.30 hs - Paraguay vs. Ecuador
20.30 hs - Argentina vs. Venezuela
21.30 hs - Brasil vs. Chile
Martes 9 de septiembre
20.00 hs - Ecuador vs. Argentina
20.30 hs - Bolivia vs. Brasil
20.30 hs - Venezuela vs. Colombia
20.30 hs - Perú vs. Paraguay
20.30 hs - Chile vs. Uruguay
