Así se jugará esta doble fecha FIFA en las Eliminatorias Sudamericanas

Las Eliminatorias Sudamericanas por un lugar en la Copa del Mundo se acercan a su epílogo, y la emoción está en su punto más alto. Con la Selección Argentina ya clasificada desde el pasado mes de marzo, la última doble jornada de partidos se prepara para una definición de infarto, donde varias selecciones buscarán sellar su pasaje al certamen más importante del fútbol.

A partir de este jueves, el destino de tres cupos directos y el boleto al repechaje quedará sentenciado. Con la Argentina y Brasil en la cima de la tabla y con su pasaporte asegurado, la atención se centra en los equipos que luchan por las últimas plazas. Por otro lado, Chile y Perú ya no tienen posibilidades matemáticas de clasificación, sin importar los resultados de sus encuentros.

El equipo de Lionel Scaloni, que ya aseguró su lugar como líder del torneo, cerrará su participación con dos duelos: primero, recibirá a Venezuela el jueves en el Estadio Mas Monumental, y luego, el martes, visitará a Ecuador en el Estadio Monumental Banco Pichincha.

La Conmebol unifica horarios para la jornada decisiva

Para mantener la tensión hasta el final, la CONMEBOL tomó una decisión crucial: varios de los partidos que definen la clasificación se jugarán de manera simultánea. El organismo explicó la medida en un comunicado: “Estas eliminatorias están aproximándose a su conclusión y es de larga tradición fijar la misma hora de inicio de los partidos que aún tengan interés directo sobre las plazas clasificatorias. Quedan exentos de esta medida los partidos Brasil vs. Chile (Fecha 17) y Ecuador vs. Argentina (Fecha 18)”.

Con esta disposición, el panorama de las Eliminatorias Sudamericanas queda listo para una definición vibrante.

Calendario completo de la última doble fecha:

Jueves 4 de septiembre

20.30 hs - Colombia vs. Bolivia

20.30 hs - Uruguay vs. Perú

20.30 hs - Paraguay vs. Ecuador

20.30 hs - Argentina vs. Venezuela

21.30 hs - Brasil vs. Chile

Martes 9 de septiembre

20.00 hs - Ecuador vs. Argentina

20.30 hs - Bolivia vs. Brasil

20.30 hs - Venezuela vs. Colombia

20.30 hs - Perú vs. Paraguay

20.30 hs - Chile vs. Uruguay