Una propuesta sobre el futuro de las herencias en Colombia está generando un amplio debate y despierta interrogantes sobre cómo se transmitirán los bienes familiares. Esta iniciativa plantea la posibilidad de eliminar el testamento como documento prevalente y que todas las personas reconocidas por la ley se conviertan en herederos, ajustándose así a los principios de la sucesión intestada.

Actualmente, la Ley de Sucesiones en Colombia regula la manera en que se distribuye el patrimonio de una persona después de su fallecimiento. Aunque los testamentos tienen un peso significativo, un juez puede declararlos nulos en casos específicos. Esto ocurre si se comprueba que el testador no tenía plena capacidad mental al momento de elaborarlo, fue presionado, manipulado o coaccionado para redactarlo, o si no se cumplieron los requisitos legales de forma y autenticidad. En tales situaciones, los jueces pueden invalidar el documento y dar paso a la sucesión intestada.

Publicidad

Cuando un testamento es anulado o si no existe uno, el proceso se ajusta a la sucesión intestada. Bajo este esquema, la ley, a través del Código Civil colombiano, es quien establece quiénes tienen derecho a heredar y en qué proporción, dejando de lado cualquier voluntad previamente manifestada en un testamento. De esta manera, todas las personas que la ley reconoce como herederos entran a participar en la distribución.

En la sucesión intestada, el orden de prelación es definido por el Código Civil:

Los descendientes (hijos y nietos) heredan primero. Si no existen descendientes, heredan los ascendientes (padres, abuelos). En ausencia de los anteriores, hereda el cónyuge o compañero(a) permanente. Si no hay ninguno de los anteriores, los bienes se transfieren a los hermanos u otros parientes cercanos.

La posible eliminación de un testamento o su nulidad tiene un impacto directo en la herencia: la voluntad del fallecido deja de ser vinculante, y los bienes se distribuyen siguiendo estrictamente lo dictaminado por la ley. Esto puede generar disputas entre familiares, sobre todo si el testamento contenía disposiciones especiales que beneficiaban a ciertas personas. Por consiguiente, es fundamental contar con asesoría legal en cualquier proceso de sucesión para garantizar que la distribución se realice conforme a la normativa vigente en Colombia.