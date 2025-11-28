El tremendo robo que Wanda Nara descubrió de Payarola, su exabogado

La detención de Nicolás Payarola, el abogado que hasta hace pocos días representaba a Wanda Nara, reconfiguró por completo el escenario judicial y mediático que rodea a la conductora. Las causas que Payarola ya venía acumulando por presuntas estafas, junto a los nuevos testimonios de damnificados, encendieron alarmas públicas sobre la forma en la que operaba.

Yanina Latorre fue quien detalló en SQP el presunto mecanismo que Payarola habría implementado para acercarse a la empresaria y obtener beneficios personales. La panelista aseguró que el abogado "montó un plan para llegar a Wanda Nara y poder estafarla", y confirmó que la conductora finalmente "lo echó porque la estafó".

El presunto fraude fue descubierto por Wanda debido a la enorme carga laboral que manejaba, incluyendo MasterChef y "tanto laburo". En ese contexto, Payarola comenzó a colaborar con ella en la facturación y administración de compromisos comerciales. Según Latorre, fue entonces que "Wanda se empezó a dar cuenta de un robo hormiga". Ella empezó a notar "que había dinero que no estaba entrando". Al llamar a las marcas con las que trabajaba, la empresaria se dio cuenta de que "había 200 mil dólares que las marcas le habían pagado a Payarola".

Al enfrentarlo, Payarola buscó evadir la situación: "Ella lo buscó y él le dijo que cobró, pero que se olvidó". El abogado le pidió explícitamente que no avanzara con una denuncia penal y le prometió pagarle. La actriz "quedó en ese arreglo en el que él le iba a pagar en cuotas". Este presunto compromiso de devolución fue el motivo por el cual Wanda demoró la presentación formal ante la Justicia.

De acuerdo con Latorre, el verdadero objetivo del abogado no estaba en el litigio familiar: "Su negocio no era el divorcio, sino ganarse la confianza de Wanda". De hecho, Latorre detalló que la intervención de Payarola habría trabado aún más el divorcio entre Wanda Nara y Mauro Icardi, ya que "lo complicaba él para que no lleguen a un arreglo y seguir sacándole guita a Wanda".

Latorre fue categórica en su descripción de la conducta del letrado, a quien calificó de "mentiroso serial y psicópata". La periodista sostuvo que los problemas se habían intensificado recientemente: "Hace 10 días empezaron los problemas, por eso Wanda lo sacó". Además, aseguró que el abogado detenido "quería acaparar a Wanda y manejarle todo".

La conductora de televisión ahora "lo tiene todo comprobado, pero aún no denunció porque él le prometió devolver". Finalmente, Wanda "se dio cuenta de que no avanzaba su causa cuando llegó su nuevo abogado".